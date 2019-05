Niemcy wracają do bójki w Bayernie. "Sport Bild": Lewandowski odpowiedział serią ciosów

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

Do pojedynku na pięści doszło 11 kwietnia. Niemiecki dziennik "Bild" informował wówczas, że zaczęło się od ostrej wymiany zdań między Polakiem i Francuzem, która zamieniła się w bójkę. Powód? Lewandowski miał naśmiewać się z kolegi podczas ćwiczeń. Doszło do wymiany ciosów, poszły uderzenia w twarz. Wszystko miało miejsce podczas zamkniętego treningu drużyny.

"Trener opanował trudną sytuację"

Zwaśnionych piłkarzy próbowali najpierw rozdzielić obrońcy Niklas Suele i Jerome Boateng. Zawodnicy jednak się nie uspokoili. Przerwanie walki ponoć wymagało interwencji kilku innych graczy. Trener monachijczyków Niko Kovac początkowo zamierzał wysłać Lewandowskiego i Comana z powrotem do szatni, ale zmienił zdanie i nakazał im kontynuować trening.

W środę "Sport Bild", który postanowił przeanalizować sytuację trenera Kovaca w Bayernie, ujawnił nieco więcej szczegółów na temat zajścia. Poinformował, że to Francuz miał uderzyć Polaka pierwszy. Kapitan reprezentacji miał nie pozostać mu dłużny i odpowiedzieć serią ciosów.

"Trening Bawarczyków był filmowany" - podkreślono.

Całe zdarzenie gazeta opatrzyła interesującą grafiką incydentu.

Szef rady nadzorczej klubu Karl-Heinz Rummenigge i prezydent Uli Hoeness poprosili o udostępnienie im wideo z bójki. Po obejrzeniu obaj zgodnie mieli przyznać, że szkoleniowiec "świetnie opanował trudną sytuację".

Czy będzie ona miała wpływ na pozostanie Chorwata w stolicy Bawarii? "Wprawdzie bójka na treningu niekoniecznie dobrze świadczy o Kovacu, to czy zostanie, prawdopodobnie zależy od wyniku trzech ostatnich meczów" - przewidują dziennikarze.

Dwie z nich to spotkania ligowe - z RB Lipsk i Eintrachtem Frankfurt. Z Lipskiem zagrają też w finale Pucharu Niemiec.