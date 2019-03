Lewandowski widzi się w Monachium na dłużej. "Mogę sobie wyobrazić"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

W Bundeslidze uzbierał 197 bramek, w Lidze Mistrzów - 53. Dużo, ale punkt kulminacyjny, tak samo jak najładniejsza i najważniejsza bramka w jego karierze, jest przed Lewandowskim.

- Jestem tego pewien - podkreślił w środowym wydaniu polski napastnik.

Frajda w Monachium

Swoją przyszłość widzi raczej w Monachium. - Na pewno jeszcze trochę pogram i mogę sobie wyobrazić, że zwiążę się z Bayernem na dłużej. Gra w tym klubie sprawia mi dużą frajdę, a moja rodzina dobrze się czuje w Monachium - rzekł.

Latem zeszłego roku głośno było o zainteresowaniu Polakiem ze strony Realu Madryt, ale ostatecznie do transferu nie doszło. We wtorek dyrektor sportowy bawarskiego klubu Hasan Salihamidzić poinformował, że Bayern chciałby przedłużyć wygasający 30 czerwca 2021 roku kontrakt z "jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym napastnikiem świata", jak określił Polaka.

W sobotę Lewandowski został najskuteczniejszym zagranicznym piłkarzem w historii Bundesligi. Pierwsze 74 z nich uzyskał dla Borussii Dortmund, pozostałe 123 w barwach Bayernu. Na pytanie o najpiękniejsze wspomnienia związane ze swoimi golami, odparł: - Muszę wrócić do meczu z Wolfsburgiem, kiedy w dziewięć minut strzeliłem pięć bramek. Ostatnia z nich, zdobyta nożycami, to była wisienka na torcie.

Odpowiedzialność jak w kadrze

Od niedawna jest on trzecim kapitanem mistrzów Niemiec i - jak podkreślił - odpowiedzialność wzrosła. - Cieszę się, że trener mi zaufał. Mam świadomość, że teraz jestem też w jakimś stopniu odpowiedzialny za drużynę, za grupę. Odpowiedzialność jest zupełnie inna, większa. To samo czułem, gdy zostałem kapitanem reprezentacji - wspomniał.

W środę wieczorem Bayern zmierzy się z Liverpoolem w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału LM

(gwiazdka oznacza awans):

środa, 13 marca

FC Barcelona - Olympique Lyon (0:0)

Bayern Monachium - Liverpool (0:0)

wtorek, 12 marca

Manchester City - Schalke 04 Gelsenkirchen (3:2)

Juventus Turyn - Atletico Madryt (0:2)

środa, 6 marca

Paris Saint-Germain - *Manchester United 1:2 (1:2); pierwszy mecz - 2:0

*FC Porto - AS Roma 3:1 (1:1,2:1); 1:2



wtorek, 5 marca

Borussia Dortmund - *Tottenham Hotspur 0:1 (0:0); 0:3

Real Madryt - *Ajax Amsterdam 1:4 (0:2); 2:1