Trzy karne i jeszcze więcej zwrotów akcji. Szalony mecz Barcelony

Co Barcelona jest w stanie osiągnąć w tym sezonie?

Barca w ostatnim czasie osiągnęła już bardzo wysoki, stały poziom, dzięki czemu w tradycyjnych warunkach powinna być niemalże pewniakiem do wygranej z Levante. W całej sytuacji był jednak jeden szkopuł.

Klub z Katalonii nie wygrał na Estadi Ciutat de Valencia od grudnia 2018 roku i ewidentnie od pewnego czasu ma problem z wyjazdową rywalizacją z tym właśnie przeciwnikiem. W niedzielę było nie inaczej.

Już pierwsza, choć bezbramkowa połowa zwiastowała, że gracze Xaviego nie będą mieli tu łatwej przeprawy. Na prawdziwy rollercoaster emocji swoich kibiców zabrali mimo to dopiero w drugiej połowie. Zaczęło się od karnego dla gospodarzy po faulu Daniego Alvesa. Z jedenastu metrów trafił wówczas Jose Luis Morales.

Tamten karny miał miejsce w 52. minucie, a już po czterech kolejnych sędzia znów wskazał na wapno w szesnastce gości, tym razem po zagraniu ręką Erica Garcii. Roger Marti drogą wytyczoną przez kolegę nie poszedł i pojedynek z Markiem Andre ter Stegenem przegrał.

Co jeszcze bardziej nieprawdopodobne, już po siedmiu minutach rezultat wywrócił się do góry nogami. Na boisko weszli rezerwowi tego dnia Pedri i Gavi, którzy rozruszali ofensywę zespołu. Gola wyrównującego strzelił jeszcze Pierre-Emerick Aubameyang, lecz już bramka na 2:1 należała do barcelońskiej młodzieży - trafił pierwszy z nastoletnich Hiszpanów, asystował drugi.

I to wciąż nie był koniec spektaklu. W 83. minucie trzeciego (!) tego dnia karnego dla Levante sprokurował Clement Lenglet, którego niefrasobliwość po chwili obnażył z jedenastki Gonzalo Melero. I gdy wydawało się, że nieprawdopodobny powrót miejscowych będzie faktycznie miał miejsce, faworytów w doliczonym czasie gry uratował rezerwowy Luuk de Jong.

I tym samym po meczu z tak zawrotną liczbą zwrotów akcji, że można byłoby obdarzyć nimi zapewne kilka innych spotkań, Barcelona powróciła na pozycję wicelidera ligi. Levante jest dalej przedostatnie, już z siedmioma punktami straty do miejsca dającego utrzymanie.

Levante - FC Barcelona 2:3

Bramki: Jose Luis Morales (52. karny), Gonzalo Melero (83.) - Pierre-Emerick Aubameyang (59.), Pedri (63.), Luuk de Jong (90+2.)