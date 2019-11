Koszmarny występ Barcelony. Traciła gola za golem

We wtorek Barcelona zagra ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów. Porpzedni mecz wygrała 2:1

19.10. | Przynajmniej do sobotniego wieczora piłkarze Barcelony będą na czele tabeli Primera Division. To efekt wyjazdowego zwycięstwa w 9. kolejce z Eibarem.

Pique rozważa powrót do reprezentacji na specjalną okazję Obrońca Barcelony... czytaj dalej » W pierwszych 25. minutach nie działo się zbyt wiele. O dziwo nawet Barcelona nie stworzyła sobie żadnej dogodnej sytuacji do objęcia prowadzenia. Kibice gości mogli być zatem zdziwieni, zwłaszcza że trener Ernesto Valverde wystawił swój najlepszy ofensywny tercet: Griezmann - Suarez - Messi.

Dopiero w 31. minucie bramkarz Levante musiał się wykazać. Z prawej strony pola karnego strzelał Antoine Griezmann, jednak Aitor Fernandez Abarisketa nie dał się zaskoczyć.

Wcześniej to Levante mogło wyjść na prowadzenie, ale strzał z pola karnego Enisa Bardhiego został zablokowany w ostatniej chwili.

Pomyłka sędziów i gol dla Barcelony

Do zdobycia pierwszego gola Barcelona potrzebowała rzutu karnego. Sędzia Alejandro Hernandez wskazał na "wapno" po tym, jak Jorge Miramon sfaulował szarżującego Nelsona Semedo. Do piłki podszedł Leo Messi i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.

W 40. minucie boisko opuścił Luis Suarez. Urugwajczyk schodził z murawy z grymasem bólu, najprawdopodobniej nabawił się jakiegoś urazu mięśniowego. Zastąpił go Carles Perez.

Powtórki w przerwie meczu pokazały, że rzutu karnego, a w konsekwencji gola dla Barcelony być nie powinno. Biorący czynny udział w akcji Griezmann kilkanaście sekund przed decydującym podaniem do Semedo znajdował się na pozycji spalonej.



MAL VAR: Error del árbitro Del Cerro Grande en el juego Levante vs Barcelona. En el inicio de la jugada del cuadro blaugrana que acaba en penalti, hubo un claro fuera de juego de Griezmann no sancionado. La pena máxima no debió haberse ejecutado. #LaLigapic.twitter.com/xhMywQ8Spv — EL VAR CENTRAL (@ElVarCentral) 2 listopada 2019

Strzelali jak w transie

W 63. minucie Levante doprowadziło do wyrównania. Inna sprawa, że Barcelona sama prosiła się o tego gola. Najpierw nieudanie piłkę spod linii końcowej wyprowadził Gerard Pique, potem futbolówka jak bumerang wróciła pod szesnastkę mistrzów Hiszpanii. Jose Morales podał do Jose Campani, a ten potężnym strzałem pokonał Marca-Andre ter Stegena.

Minęły zaledwie dwie minuty, a Levante zadało kolejny cios. Tym razem z gola cieszył się wychowanek Realu Madryt – Borja Mayoral. Hiszpan obrócił się z piłką na 20. metrze i nie zastanawiał się długo. Oddał strzał, a piłka prześlizgnęła się po rękawicy interweniującego bramkarza Barcelony.

Levante grało jak w transie. W 68. minucie ter Stegen już po raz trzeci wyciągał piłkę z siatki. Tym razem trybuny Estadio Ciudad de Valencia uszczęśliwił Nemanja Randoja. Serb uderzył z powietrza, a piłka odbiła się jeszcze od Sergio Busquetsa i wpadła do bramki.

VAR zabił nadzieje Barcelony

Kilka minut później Messi strzelił gola kontaktowego. Piłkarze Barcelony cieszyli się tylko chwilę. Powtórki VAR pokazały, że asystujący mu Griezmann znajdował się na spalonym. Tym razem sędziowie byli czujni.

Barcelona próbowało przycisnąć Levante, jednak piłkarze z Walencji grali niezwykle uważnie i konsekwentnie. Gdy tylko mieli piłkę, nie spieszyli się, a każde kolejne podanie było fetowane głośnym "Ole".

W samej koncówce Levante mogło strzelić czwartego gola. W sytuacji sam na sam nie trafił jednak Gonzalo Merelo. W końcu arbiter zagwizdał po raz ostatni.



EPIC COMEBACK! @LevanteUDen score 3 goals in 7 minutes to beat the leaders! #LevanteBarça 3-1 pic.twitter.com/a8Nzyq4IJx — LaLiga (@LaLigaEN) 2 listopada 2019

Levante – Barcelona 3:1 (0:1)

bramki: Campana 61', Mayoral 63', Radoja 68 – Messi 38' (k)

Levante: Fernandez Aitor - Miramon, Postigo, Vezo, Clerc - Campana (87. Cabaco), Radoja, Malero, Bardhi (62. Rochina) - Morales (82. Vukcević), Mayoral

Barcelona: ter Stegen - Semedo, Lenglet, Pique, Roberto - Arthur (66. Fati), de Jong, Vidal (65. Busquets) - Griezmann, Suarez (41. Perez), Messi