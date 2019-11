Barcelona ma problem. Suarez znowu kontuzjowany

Dla Suareza mecz w Walencji zakończył się już w 41. minucie. Urugwajczyk odczuwał dolegliwości w prawej łydce. W 1. kolejce w spotkaniu z Athletikiem Bilbao doznał podobnej kontuzji, wówczas pauzował miesiąc.

W sobotę najpierw próbował rozbiegać uraz, jednak ostatecznie nie był w stanie kontynuować gry. Zastąpił go Carles Perez.

Źródło: PAP/EPA/MANUEL BRUQUE Suarez obejrzał resztę meczu na ławce rezerwowych

"Niezdolny do gry"

Z "El Pistolero" Barcelona prowadziła 1:0, bez niego skończyło się porażką 1:3. Co ciekawe, trzy gole gospodarze strzelili w ciągu siedmiu minut drugiej połowy, a do siatki trafiali Jose Campana (61), Borja Mayoral (63) i Nemanja Radoja (68). To pierwsza porażka drużyny Ernesto Valverde od siedmiu meczów.

Po powrocie do stolicy Katalonii Urugwajczyk został poddany szczegółowym badaniom. W sobotę późnym wieczorem klub potwierdził uraz swojego napastnika. "Aktualnie jest niezdolny do gry. Data powrotu na boisko będzie zależeć od bieżących postępów w leczeniu" - czytamy.



[ LATEST NEWS] The tests carried out this afternoon have shown that Luis Suárez has a lesion in the right leg. Therefore, he is currently not available for selection, and the evolution of the injury will determine his availability pic.twitter.com/PWJkgec2Pk — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 2, 2019

Występ piłkarza we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Slavii Praga wydaje się wykluczony. Hiszpańskie media twierdzą, że zabraknie go także 9 listopada w spotkaniu ligowym z Celtą.

Jeśli i ta absencja się potwierdzi, Suareza możemy nie zobaczyć także w towarzyskich meczach reprezentacji Urugwaju - z Węgrami i Argentyną. Dziennikarze katalońskiego "Sportu" przewidują, że zawodnik może wrócić do gry w ligowym meczu z Leganes.

Po sobotniej porażce Barcelona pozostała liderem tabeli, ale punktami zrównali się z nią piłkarze Realu Madryt (22), którzy w sobotni wieczór zremisowali u siebie z Realem Betis 0:0.