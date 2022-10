W Kielcach skończyła się cierpliwość. Trener zwolniony

Kielecki zespół w spotkaniu z Piastem długo prowadził 1:0 po bramce Jakuba Łukowskiego, ale później już tylko bronił się, momentami bardzo rozpaczliwie, przed atakami rywali. Jeden punkt nie uratował posady trenera zespołu.



"Decyzją Zarządu Korona S.A. trener Leszek Ojrzyński z dniem 29 października 2022 roku został odsunięty od prowadzenia pierwszej drużyny Korony Kielce" - poinformował klub w komunikacie.

Licznik bez zwycięstwa bije

Katastrofalny błąd. Wychowanek Legii utrudnił debiut Vukoviciowi Aleksander... czytaj dalej » Korona nie wygrała już dziewiątego kolejnego spotkania (licząc też rozgrywki Pucharu Polski). Kielczanie w 15 spotkaniach zdobyli zaledwie 13 punktów i nadal są w strefie spadkowej. W następnym ligowym meczu z Lechem w Poznaniu drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Ojrzyńskiego Kamil Kuzera.



Ojrzyński po raz pierwszy prowadził kielecki klub w latach 2011-2013. Został wtedy zwolniony po zaledwie trzech spotkaniach w sezonie 2013/14. Na ławkę trenerską Korony powrócił w grudniu ubiegłego roku. Wypełnił postawione przed nim zadanie, wprowadzając drużynę do ekstraklasy. Zespół w pierwszoligowych barażach najpierw pokonał Odrę Opole, a później w decydującym meczu okazał się lepszy od Chrobrego Głogów i po dwóch latach ponownie awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej.



Zespół Ojrzyńskiego miał udany początek w ekstraklasie. W czterech pierwszych spotkaniach kielczanie zgromadzili siedem punktów, wygrywając ze Śląskiem Wrocław u siebie i Lechią Gdańsk na wyjeździe. Później jednak było już coraz gorzej. W 11 kolejnych meczach Korona zdobyła zaledwie sześć punktów. Czarę goryczy przepełniła postawa drużyny w sobotnim pojedynku z Piastem i władze klubu zdecydowały się na rozstanie z 50-letnim szkoleniowcem.



Ojrzyński ma ważny kontrakt z Koroną do końca czerwca 2024 roku. Po powrocie do kieleckiego klubu prowadził zespół w 33 oficjalnych spotkaniach (1 liga, ekstraklasa i Puchar Polski). Drużyna odniosła 11 zwycięstw, 10 pojedynków zremisowała i doznała 12 porażek.