Wielka wpadka Manchesteru City. Zdradzili, że Leroy Sane może zmienić klub

- Cały czas czuję radość do piłki nożnej. Nie czuję się na 31 lat. Dałbym sobie parę mniej – powiedział w wywiadzie z Krzysztofem Srogoszem as reprezentacji Polski i Bayernu Robert Lewandowski.

Leroy Sane do tej pory nie przedłużył umowy z Manchesterem City, choć klub z Etihad próbuje go do tego przekonać od kilku miesięcy. Zawodnik nie jest do końca zadowolony ze swojej roli w zespole, a jego relacje z menedżerem Josepem Guardiolą są dalekie od idealnych.



Niewykluczone, że do 8 sierpnia, gdy zamknie się okno transferowe w Anglii, efektownie grający skrzydłowy zmieni pracodawcę. Piłkarz nadal nie podjął decyzji dotyczącej przyszłości, czego najlepszym dowodem jest film zamieszczony na... oficjalnym Twitterze The Citizens.

Mikrofon wychwycił rozmowę

Nie wszystko można usłyszeć, gdyż jakość dźwięku nie jest najlepsza, ale wygląda na to, że tematem konwersacji Sane z Raheem'em Sterlingiem jest następny krok w karierze 23-letniego piłkarza.

- Na razie nic nie wiem – mówi Sane. – Niemcy? – dopytuje Brytyjczyk. – Powiem ci później – uciął skrzydłowy City.



Nutmeg @LeroySane19 in China:@DeBruyneKev's tour checklist is off to a lovely start



#mancitypic.twitter.com/CT3LRaVmpd — Manchester City (@ManCity) 16 lipca 2019





Tym samym obecny klub piłkarza sam dał pożywkę mediom, które prześcigają się w plotkach dotyczących kolejnego pracodawcy Sane. Dziennik "Manchester Evening News" niemal przesądził, że zawodnik wyląduje w stolicy Bawarii.

"Manchester City zupełnie przypadkowo mógł dać wskazówkę, że przyszłość Sane jest niepewna. The Citizens zamieścili film z sesji treningowej w Chinach. Mikrofon wychwycił rozmowę Sane z jego bliskim kumplem Raheemem Sterlingiem, z której można wnioskować, że piłkarz idzie do Bayernu Monachium" – czytamy.

Szukają następców

Bayern poszukuje następców Francka Ribery'ego i Arjena Robbena i rzeczywiście jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem Sane. Niewykluczone, że rozmowy między klubami wkrótce przyspieszą, albowiem dyrektor sportowy Bawarczyków Hasan Salihamidzić nie poleciał z zespołem do USA i stara się dopiąć wszystkie transakcje.

Kontrakt Sane wygasa w czerwcu 2021 roku, co oznacza, że Manchester City ma ostatnią okazję, by sprzedać go za ogromne pieniądze – nieoficjalnie mówi się o 90-100 milionach euro.

Ribery już jakiś czas temu dał do zrozumienia, że Niemiec byłby idealnym wzmocnieniem klubu z Allianz Arena. – Sane to zawodnik, dzięki któremu Bayern mógłby się rozwijać. Ma wielkie umiejętności, może grać na lewej i prawej stronie. Jestem bardzo ciekawy, czy rzeczywiście zdecyduje się na grę w Monachium – powiedział Francuz dziennikowi "Bild".

Czy transfer piłkarza dojdzie do skutku? Wszystko powinno wyjaśnić się w ciągu najbliższych tygodni. Na ten moment pewne jest tylko to, że The Citizens na własne życzenie zapewnili sobie medialny szum w sprawie przyszłości jednego z najbardziej utalentowanych skrzydłowych w Europie.