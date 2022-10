Bayern na kilka tygodni stracił jednego z liderów. Zabraknie go w Barcelonie

Sane w ocenie niemieckich mediów był najlepszym graczem obrońców tytułu w konfrontacji z Freiburgiem. Popisał się w niej asystą i kapitalnym golem. Magazyn "Kicker" ocenił jego występ na notę 1,5, a "Bild" na 1, co oznacza klasę światową. Niestety zawodnik zszedł z murawy z urazem w 76. minucie spotkania. Pięć goli Bayernu Monachium. Jest już drugi w tabeli Bayern Monachium... czytaj dalej »

Długa przerwa

Bawarski klub w poniedziałek potwierdził, że Sane doznał naderwania ścięgna udowego, co wymusi przerwę w grze na pewien czas. Niemieckie media uspokajają, że jego wyjazd na nadchodzące mistrzostwa świata w Katarze nie jest zagrożony, ale kontuzja to spory problem dla Bayernu.

"Bild" poinformował, że skrzydłowy mistrzów Bundesligi z powodu odniesionego urazu będzie pauzował przez około trzy tygodnie. Jeśli te prognozy się potwierdzą, monachijczycy będą musieli radzić sobie bez Sane przynajmniej w sześciu najbliższych spotkaniach.

Może mieć to wpływ na końcowe rozstrzygnięcia w grupie C Ligi Mistrzów. Bawarczycy w nadchodzącej kolejce europejskich rozgrywek zmierzą się na wyjeździe z Barceloną (26 października). Reprezentant Niemiec przegapi też potyczkę z Interem (1 listopada). Bayern po czterech kolejnych zwycięstwach w LM ma już zapewniony awans do fazy pucharowej, ale za jego plecami nadal trwa walka o drugie miejsce.



Leroy Sané will be sidelined for around 3 weeks [@BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 17, 2022





Ekipa ze stolicy Bawarii po odejściu Roberta Lewandowskiego do Barcelony nie ma już wyraźnego lidera w ofensywie, lecz Sane obok Jamala Musiali miał największy udział przy zdobywanych bramkach w trwającej kampanii. We wszystkich rozgrywkach uzyskał łącznie 10 goli oraz 5 asyst. Trafiał do siatki m.in. w wygranych spotkaniach z Interem i Barceloną w Lidze Mistrzów.