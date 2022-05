"Marzyłem o tym dziesięć miesięcy". Bohater Euro 2020 wrócił do gry po koszmarnej kontuzji

Włosi na ostatnim czempionacie Starego kontynentu błyszczeli. Również dzięki temu, że nieoczywistym bohaterem w ich szeregach był Spinazzola. Lewy obrońca zachwycał i był jedną z najjaśniejszych postaci w składzie późniejszych mistrzów. Na jego nieszczęście nie było mu dane postawić kropki nad i - wystąpić w finale.

Wszystko przez wydarzenia z meczu ćwierćfinałowego z Belgami (2:1). To właśnie wtedy gracz Romy doznał koszmarnej kontuzji, zrywając ścięgno Achillesa. Już wtedy wiedział, że uraz jest bardzo poważny. Murawę opuścił na noszach, zalany łzami.

Źródło: Getty Images Leonardo Spinazzola znoszony z boiska podczas meczu z Belgią

"Zasługuje na aplauz całej Italii"

W poniedziałek od tamtych wydarzeń minęło dziesięć miesięcy i tydzień, dokładnie 311 dni. I był to ostatni dzień oczekiwania Spinazzoli na powrót do gry. Trener Romy Jose Mourinho wpuścił go na murawę na ostatnie cztery minuty przegranego 0:2 meczu z Fiorentiną. 29-latek nie odmienił losów meczu, ale nikt tego niego nie oczekiwał.

- Nie mogłem się doczekać, kiedy wreszcie wejdę na boisko. Nawet jeśli były to tylko cztery minuty, to było to dla mnie bardzo ważne. Co czułem przed zmianą? Że nadszedł moment, o którym marzyłem przez te dziesięć miesięcy. I to mimo że najwspanialsza była chwila, kiedy wróciłem do treningów z drużyną. Teraz wiem, że mogę być nawet silniejszy niż przed kontuzją - mówił tuż po poniedziałkowym meczu.

Spinazzola w ostatnich tygodniach odwiedził w Finlandii chirurga Lasse Lempainen, który operował go krótko po odniesieniu urazu. Zdaniem lekarza był gotowy do powrotu już wtedy, ale w Rzymie nikt nie myślał o tym, by spieszyć się z jego powrotem.

"Podczas zmiany z Fiorentiną nie był w stanie wiele zrobić, ale jego powrót zasługuje na aplauz. I to od całej Italii" - napisali dziennikarze "La Gazzetta dello Sport".