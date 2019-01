Wielki powrót. Jardim ma znów objąć AS Monaco

16.12. To był czarny wtorek dla AS Monaco. Najpierw został zatrzymany prezes klubu Dmitrij Rybołowlew pod zarzutem korupcji. Na boisku piłkarze Thierry'ego Henry'ego zagrali fatalnie i przegrali 0-4 z Club Brugge. To w zasadzie skreśliło ich szansę na fazę pucharową Ligi Mistrzów. Jakby tego było mało, kontuzji pachwiny doznał filar defensywy Monaco i reprezentacji Polski Kamil Glik.

W ostatnich dniach w AS Monaco panuje nerwowa atmosfera. Od początku sezonu 2018/2019 zespół spisywał się bardzo słabo, przez co w październiku posadę stracił Leonardo Jardim. Nadzieją na poprawę wyników miało być zatrudnienie Thierry’ego Henry’ego. Francuz, który debiutował roli trenera, nie podołał wyzwaniu.

Od samego początku Henry nie potrafił znaleźć rozwiązania na słabą dyspozycję zespołu. Na pierwszą wygraną świetny przed laty napastnik czekał aż miesiąc. Później Monaco zajęło ostatnie miejsce w grupie A Ligi Mistrzów, przegrywając m.in. z Club Brugge na własnym stadionie (0:4).

Frustracja w legendzie francuskiej piłki rosła z każdą kolejną porażką. Do tego doszły kłótnie z zawodnikami. Ostatnią deską ratunku miało być przewietrzenie szatni, na co Henry zdecydował się po odpadnięciu z Pucharu Francji z drugoligowym Metz. Poinformował o tym we wtorek, ale już w czwartek został zawieszony przez klub.

Pracował przez zaledwie 104 dni, wygrał pięć spotkań, cztery zremisował, a 11 zakończyło się porażką.

Wielki powrót

Postawienie na trenerskiego debiutanta nie wypaliło, więc klub zdecydował się na powrót do tego, co znane i co kiedyś zdawało egzamin. Na „stare śmieci” ma wrócić Leonardo Jardim. „L’Equipe” podało, że doszło już do spotkania pomiędzy Portugalczykiem i jego menedżerem Jorge Mendesem a przedstawicielami klubu, na czele z prezesem Wadimem Wasiliewem. Podobno rozmowy potoczyły się dobrym torem, czego efektem ma być podpisanie przez szkoleniowca 2,5-letniego kontraktu. Oficjalne potwierdzenie może nastąpić jeszcze w piątek.

Dla Jardima będzie to powrót po zaledwie trzymiesięcznej przerwie. Wcześniej Portugalczyk pracował z zespołem z Księstwa Monako przez ponad cztery lata. Pod jego wodzą Monaco spisywało się bardzo dobrze, czego efektem było m.in. mistrzostwo Francji w sezonie 2016/2017. 44-letni trener wprowadził do zespołu wielu utalentowanych graczy, w tym m.in. Kyliana Mbappe. Świetnie działająca maszyna zacięła się w 2018 roku. Jardim został zwolniony po serii dziesięciu spotkań bez zwycięstwa.

Piłkarzem francuskiego klubu jest Kamil Glik. W sobotę Monaco zmierzy się z Dijon w meczu 22. kolejki Ligue 1. Obecnie zespół z Księstwa Monako znajduje się w strefie spadkowej, zajmując 19. miejsce.