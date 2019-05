Mbappe nie dał rady. "Szósty Złoty But trafi w ręce Messiego"

Valverde: nie zamierzam przepraszać za to, że mamy Messiego

Video: Eurosport

Valverde: nie zamierzam przepraszać za to, że mamy Messiego

- To jasne, że Leo Messi zawsze wyciąga nas z dużych problemów. On gra świetnie i strzela gole. Mamy ogromne szczęście, że jest naszym piłkarzem i nie zamierzam za to przepraszać - powiedział trener Barcelony Ernesto Valverde. Duma Katalonii wyeliminowała Manchester United w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

»