Francja zauroczona golem Messiego. "Dzieło sztuki"

Bolesny debiut Wieteski we Francji. PSG nie miało litości Piłkarze Paris... czytaj dalej » Po niezbyt udanym premierowym sezonie we Francji Messi pałał żądzą rehabilitacji. W trakcie przygotowań do nowych rozgrywek porządnie zabrał się do pracy. Dziennikarze zajmujący się ligą francuską doceniali świetną formę prezentowaną przez Argentyńczyka w trakcie letnich sparingów i ubiegłotygodniowego meczu o Superpuchar Francji z Nantes, wygranego przez paryżan 4:0. Na piłkarza tego spotkania został wybrany nie kto inny jak Messi.

Doskonałą dyspozycję 35-latek zaprezentował również w sobotę wieczorem, w pierwszym meczu ligowym z Clermont w składzie z debiutującym Mateuszem Wieteską. Mistrzowie Francji wygrali 5:0, a Messi zaliczył asystę przy golu Neymara i sam trafił do siatki dwukrotnie (w 80. i 86. minucie).

"Najładniejszy gol w barwach PSG"

Szczególnie efektowne było drugie trafienie Argentyńczyka, który otrzymał górne, prostopadłe podanie od rodaka Leandro Paredesa. Będąc tyłem do bramki, przyjął piłkę na klatkę piersiową, a następnie oddał strzał przewrotką. Zdezorientowany bramkarz Mory Diaw nie miał szans na skuteczną interwencję.

Zachwytów nad tym golem nie ma końca. "Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki strzelił swojego najładniejszego gola w barwach PSG" - stwierdza "Le Parisien" i podkreśla, że golem zauroczona była także publiczność zgromadzona na stadionie ubiegłorocznego beniaminka, która skandowała jego nazwisko.



The whole stadium applauding and chanting “MESSI, MESSI, MESSI” after his unbelievable performance. RESPECT pic.twitter.com/hwMG1fO9eH — mx (@MessiMX30iiii) August 6, 2022





"Messi, Messi, Messi... Owacja na stojąco. Dziesiątki tysięcy widzów na stadionie Gabriel-Montpied wstają, biją brawo, a następnie śpiewają na cześć piłkarza, który kilka sekund wcześniej strzelił - być może - gola roku i to podczas 1. kolejki nowego sezonu Ligue 1" - relacjonuje francuski dziennik.

Messi dogonił Romario

"Recital na otwarcie" - to z kolei tytuł niedzielnej okładki "L'Equipe". Najpopularniejszy dziennik sportowy we Francji nazywa gola Argentyńczyka "dziełem sztuki" i podkreśla, że jego historyczna przewrotka była wyrównaniem rekordu.



La une du journal L'Équipe du dimanche 07 août



Lire l'édition >https://t.co/6E0o5YsxGwpic.twitter.com/GVejXZdeFf — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 7, 2022





Według danych Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) urodzony w Rosario piłkarz zrównał się golami z trzecim najskuteczniejszym w historii legendarnym Brazylijczykiem Romario. Obaj mają w tej chwili 772 oficjalnych bramek w karierze. Więcej trafień uzbierali tylko Josef Bican (805) i Cristiano Ronaldo (815). Czwarty jest Pele (767).



Con su icónica chilena en la #Ligue1xESPN, Leo Messi igualó a Romario en la lista de máximos goleadores HISTÓRICOS del fútbol (según RSSSF). pic.twitter.com/xY7uJ6CTpv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 6, 2022





- To cały Leo. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Wszyscy wiemy, do czego jest zdolny. Podobał mi się jego gol. Gra na bardzo wysokim poziomie przez 17 lat. Poprzedni sezon miał ciężki, zwłaszcza że we wszystkich wcześniejszych strzelał minimum 30 goli. Przepracował jednak sumiennie okres przygotowawczy i nie ma powodu, by nie rozegrał wspaniałego sezonu. Kiedy do gry wróci Kylian Mbappe, będziemy mieli jeszcze większą siłę ofensywną - komplementował Messiego trener PSG Christophe Galtier.

Clermont - PSG 0:5 (0:3)

Neymar 9', Achraf Hakimi 26', Marquinhos 38', Leo Messi 80', 86'