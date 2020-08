Messi upolował rekordową liczbę "ofiar"

Messi w sobotę zabawił się z obrońcami Napoli, a na koniec posłał piłkę precyzyjnie przy słupku. Geniusz. To była 23. minuta, a on strzelił gola, przybliżając Barcelonę do ćwierćfinału. W tym momencie było 2:0 i tylko cud mógł uratować Napoli, bo pierwszym meczu skończył się remisem 1:1.

Argentyńczyk strzelał gole w Lidze Mistrzów już 35 różnym zespołom! Tak okazałą kolekcją może pochwalić się tylko on. Dla porównania, Cristiano Ronaldo uzbierał w tych rozgrywkach 33 klubowe "ofiary".



Barcelona wygrała 3:1.

W innym sobotnim meczu Ligi Mistrzów, wracającej do życia po długiej przerwie, Bayern nie dał złudzeń Chelsea. Wygrał 4:1 (dwa gole i dwie asysty Roberta Lewandowskiego!), ale kwestia awansu rozstrzygnęła się już w pierwszym meczu, który monachijczycy rozstrzygnęli zdecydowanie na swoją korzyść (3:).

Wcześniej awans do ćwierćfinału zapewniły sobie zespoły: Paris Saint-Germain, Atletico Madryt, Atalanta Bergamo, RB Lipsk i Olympique Lyon i Manchester City.

SOBOTNIE REWANŻOWE MECZE 1/8 FINAŁU

Bayern - Chelsea 4:1

Barcelona - Napoli 3:1