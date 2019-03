Niesamowita statystyka Messiego. Dziesiąty taki sezon z rzędu "Pana La Ligi"

Najpierw uderzył lekko i precyzyjnie z rzutu rożnego, a następnie wykorzystał podanie Malcoma z lewej strony. W ten sposób Barcelona pokonała lokalnego rywala 2:0, a Messi cieszył się z ligowych goli numer 30 i 31 oraz 40 i 41 we wszystkich rozgrywkach. Mowa tylko o tym sezonie.

Jak nakręcony

To oznacza, że Messi już dziesiąty sezon z rzędu może pochwalić się minimum 40 bramkami. Tak imponującą serię rozpoczął w sezonie 2009/10. Najbardziej udany w wykonaniu Argentyńczyka był sezon 2011/12, w którym strzelił aż 73 gole.



Leo #Messi reaches 40 goals for the 10th season in a row!

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19 pic.twitter.com/BbKKnEQ7bJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 30, 2019

Messi upodobał sobie strzelanie goli lokalnemu rywalowi, zwłaszcza na Camp Nou. Wliczając te sobotnie, ma już ich 25 w 33 spotkaniach, z czego sześć po strzałach z rzutów wolnych. Aż 20 z nich uzyskał na własnym stadionie.

"Pan La Ligi" - obwieszcza "Mundo Deportivo". "Geniusz i postać" - dodaje "Sport". Espanyol wymęczył Barcelonę, ale Messi zapewnił trzy punkty FC Barcelona... czytaj dalej »

"Trenowanie go to dla mnie luksus"

- Najważniejsze jest to, że Messi jest po naszej stronie. Zdobył świetną bramkę z wolnego i nie ma wątpliwości, że dzięki niemu zawsze mamy przewagę - przyznał pomocnik gospodarzy Sergio Busquets.



Trener gości Rubi, który kilka lat temu pracował jako asystent trenera Tito Vilanovy w Barcelonie, również chwalił Argentyńczyka podczas konferencji prasowej.



- Radzę wam, żebyście doceniali Messiego, dopóki tu jest. To wyjątkowy piłkarz. Kiedy nie ma go w składzie, od razu to widać. Miałem szczęście oglądać go przez rok na treningach. Jest dobry - to tyle - powiedział.

- Mogę tylko powiedzieć, że trenowanie go to dla mnie luksus - wtórował Rubiemu szkoleniowiec Barcelony Ernesto Valverde.