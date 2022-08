Młody fan Messiego spacyfikowany przez ochronę. Świetna reakcja Argentyńczyka

Zdjęty z boiska Ronaldo opuścił stadion jeszcze przed końcem meczu Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu paryżanie zagrali w Tel Awiwie, gdzie zmierzyli się z Nantes. Zaprezentowali się fantastycznie, wygrywając 4:0 i sięgając po trofeum. Sam Messi strzelił pierwszego gola spotkania, kiedy w efektowny sposób wykończył sytuację sam na sam z bramkarzem.

Uwolnił kibica z rąk ochrony

Po ostatnim gwizdku przyszedł czas na tradycyjną dekorację zwycięzców oraz rundę honorową po stadionie. Kiedy ta się kończyła, a Argentyńczyk kierował się już do szatni, w jego stronę z trybun ruszył kilkuletni kibic. Podbiegł do piłkarza, ale błyskawicznie i bardzo stanowczo został odciągnięty przez klubową ochronę PSG.

Chłopiec przewrócił się, a telefon, którym chciał zrobić zdjęcie z idolem, upadł na ziemię. Widząc całą sytuację, Messi zatrzymał się, poprosił ochroniarzy o zaprzestanie interwencji i zrobił sobie z kilkulatkiem selfie.



This young fan was being taken away by security but Messi stopped them so the boy take a selfie with him pic.twitter.com/MHNfpSs2O0 — R  (@Lionel30i) July 31, 2022





Superpuchar Francji jest drugim trofeum wywalczonym przez Messiego z PSG po mistrzostwie Francji z zeszłego sezonu. Łącznie Argentyńczyk ma już na koncie 41 drużynowych tytułów.

Sezon ligowy paryżanie rozpoczną w sobotę, kiedy zmierzą się na wyjeździe z Clermont, nowym klubem Mateusza Wieteski.