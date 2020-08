"Dusza cierpi, ale to koniec". Gazeta cytuje Messiego, ojciec piłkarza dementuje

"Odejście Messiego do innego klubu to coś niewytłumaczalnego" Skończyła się... czytaj dalej » Zdaniem "La Nacion" mowa o Manchesterze City, który również przez inne media jest uznawany za głównego faworyta do pozyskania kapitana katalońskiego klubu. Wedle tych informacji 33-letni zawodnik podjął już decyzję o przenosinach na Wyspy i liczy na to, że menedżer wicemistrzów Anglii Josep Guardiola pomoże mu przyspieszyć transfer.

"To koniec"

- Futbol jest tam widowiskowy i pasuje do moich oczekiwań - miał powiedzieć Messi jednemu ze swoich bliskich przyjaciół, informuje "La Nacion".

- Moja dusza cierpi, ale to koniec. Ten cykl się zamknął - miał przyznać Argentyńczyk, podejmując decyzję o odejściu.

Publikacja zyskała sporą popularność, a "La Nacion" cytowały największe agencje prasowe na świecie. Jak się dość szybko okazało, informacje tam zawarte nie mają wiele wspólnego z prawdą. Zdementował je ojciec 33-latka, Jorge Messi.



Jorge Messi (Leo's father) confirms La Nacion's audio clip about Messi's "confession" is fake, and an imitation. pic.twitter.com/o0zcy2poCt — barcacentre (@barcacentre) August 26, 2020





Argentyńczycy popierają decyzję

Kibice w ojczyźnie Messiego uważają, że odejście z Barcy to właściwa decyzja. Nie mogą doczekać się nowego rozdziału w jego karierze. Fani pamiętają, ile sukcesów przyniosła jego współpraca z Guardiolą i liczą na to, że wkrótce znów spotkają się w jednym klubie.

- Wydaje mi się, że to dla niego właściwy moment, by opuścić strefę komfortu, w której się znajdował - stwierdził jeden z kibiców z Buenos Aires w rozmowie z agencją Reutera.

- Moim zdaniem on musi trafić do Manchesteru City, gdzie są Kun Aguero i Guardiola. Myślę, że powinien to zrobić, to odpowiedni czas by sprawdzić, jak poradzi sobie w innym miejscu. Do tej pory zawsze spisywał się znakomicie, więc przekonajmy się, czy tak samo będzie gdzieś indziej.

Sześciokrotny zwycięzca Złotej Piłki zdobył z Barceloną wszystkie najważniejsze klubowe trofea.