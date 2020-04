Messi nie próżnuje, motywuje go uroczy pomocnik. "Teraz twoja kolej, tato"

FC Barcelona tylko zremisowała we wtorek ze Spartą Praga 0:0. W lidze taka sytuacja nie może się powtórzyć. Katalończycy podejmą w sobotni wieczór Celtę Vigo, osiemnastą ekipę LaLiga. Starcie na Camp Nou odbędzie się w ramach 13. kolejki, ale "Duma Katalonii" zdążyła na razie rozegrać 11 spotkań.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że większość rozgrywek piłkarskich na świecie została zawieszona. Dodatkowo treningi również nie odbywają się, ale piłkarze nie próżnują. W mediach społecznościowych szybką popularność zdobył toilet paper challenge. Teraz do wyzwania z podbijaniem rolki papieru dołączył Leo Messi.

Messi dołączył do popularnego wyzwania

Hiszpanie mają plan powrotu na piłkarskie boiska Rozgrywki... czytaj dalej » Sezon piłkarski w Hiszpanii z powodu pandemii koronawirusa jest zawieszony do odwołania. Władze ligi opracowują szczegółowy plan dotyczący przygotowania drużyn do wznowienia zmagań, lecz póki co piłkarze muszą dbać o swoją formę w izolacji.

"Twoja kolej tato"

Sześciokrotny zdobywca Złotej Piłki w środę zamieścił na swoim Instagramie krótki film, na którym zaprezentował zestaw ćwiczeń wykonywany w domowej siłowni. Dwuletni Ciro już w poprzednich materiałach udostępnianych przez lidera FC Barcelony w czasie przerwy w rozgrywkach wiernie towarzyszył ojcu, biegając i skacząc wokół niego. Tym razem maluch podszedł do sprawy nieco poważniej, sumiennie wykonując ćwiczenia na macie zlecone przez głowę rodziny.

- Teraz twoja kolej tato - mobilizował ojca Ciro po zakończeniu serii powtórzeń.Messi w odpowiedzi zaprezentował swojej pociesze, jak poprawnie wykonywać skłony w pozycji leżącej, co wyraźnie spotkało się z uznaniem najmłodszego członka rodziny. Chłopiec przybił mu piątkę za dobrze wykonaną pracę.



Argentyńczyk w pełni podporządkował się zaleceniom hiszpańskich władz i wraz z rodziną nie opuszcza domu, by uniknąć potencjalnego zakażenia koronawirusem. Jak inni piłkarze FC Barcelona realizuje plany treningowe zlecone przez kataloński klub. Chętnie włącza się również w akcje rozpowszechniane przez media społecznościowe, które pomagają wypełnić nadmiar wolnego czasu.

Niedawno kibice mogli przekonać się, jak Messi radzi sobie z żonglerką papierem toaletowym. Udowodnił, że nawet taki przedmiot jest w stanie podbijać z równą łatwością, jak piłkę.