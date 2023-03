Messi ewakuowany. Setki fanów szturmowały restaurację

Messi wygwizdany przed meczem. Tym zachowaniem sobie nie pomógł Źle się dzieje w... czytaj dalej » Piłkarz PSG pojawił się w Argentynie, by rozegrać pierwsze mecze dla drużyny narodowej po zdobyciu mistrzostwa świata. Albicelestes zagrają towarzysko z Panamą (24 marca) i Curacao (28 marca).

Szturm fanów na restaurację

W poniedziałkowy wieczór Messi z rodziną udał się do do Don Julio, według "El Pais" jednej z najlepszej restauracji w Ameryce Południowej. Wydaje się, że zupełnie nie spodziewał się, że jego wizyta w mieście wywoła takie poruszenie wśród kibiców.

Stacja RMC Sport komunikowała nawet o "zamieszkach", które wybuchły przed lokalem. Krótko po tym, jak Messi zasiadł do kolacji setki fanów rozpoczęły szturm na restaurację. Kibice domagali się, by ich idol choć na chwilę im się pokazał, ale ten miał inne plany.

Ostatecznie siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zmuszony był do opuszczenia lokalu w eskorcie służb bezpieczeństwa i akompaniamencie krzyków podekscytowanych kibiców.



The scenes in Argentina outside a restaurant where Messi was having dinner at



pic.twitter.com/Hlb2q0I59Q — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) March 21, 2023