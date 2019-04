Szalony pomysł klubowego lekarza. Tabletki na potencję miały pomóc w awansie

Union wybierał się na wyjazdowe spotkanie Copa Sudamericana z ekwadorskim Independiente del Valle, które rozgrywa swoje spotkania na położonym na wysokości 2850 metrów nad poziomem morza stadionie w Quito.

Właśnie dlatego klubowy lekarz zalecił piłkarzom wzięcie leków. Miało to im pomóc przezwyciężyć trudy gry w górskich warunkach, gdzie trzeba zmierzyć się m.in. z rozrzedzonym powietrzem.

Uzasadnione zastosowanie

Najdroższy obrońca świata: nie mam pojęcia, jak zatrzymać Messiego Virgil van Dijk... czytaj dalej » - Są dwa powody, dla których wysokość sprawia, że piłkarzom brakuje powietrza. Z jednej strony jest mniej tlenu. Dlatego mamy ze sobą butle z tlenem, których używamy przed meczem, w przerwie i po spotkaniu - tłumaczył Santiago Calvo.

-Drugim jest ciśnienie. Zwiększone powoduje zwężenie naczyń. Tętnice wokół płuc się zwężają i powstają problemy z wymianą tlenu i dwutlenku węgla. Tutaj właśnie wkracza Viagra. Rozszerza naczynia krwionośne wokół płuc. Żaden z zawodników nie musi tego brać, ale nie jest to zabronione - dodał klubowy lekarz argentyńskiej ekipy.

Niestety dla argentyńskiej jedenastki metoda ta nie przyczyniła się do sukcesu. W regulaminowym czasie spotkanie zakończyło się rezultatem 2:0 dla gospodarzy. W pierwszym spotkaniu było także 2:0, a więc oznaczało to dogrywkę. Ta nie przyniosła rozstrzygnięcia, więc o awansie do 2. rundy rozgrywek zdecydowały rzuty karne, które lepiej wykonywali zawodnicy ekwadorskiej ekipy.

Próbowała nawet reprezentacja

Nie pierwszy tego typu tabletki zostały użyte jako środek wspomagający piłkarzy przy okazji meczu na dużych wysokościach.

Przed spotkaniem z Boliwią w eliminacjach do mistrzostw świata 2018 lek na potencję zażyli też reprezentanci Argentyny. Na stadionie w La Paz przegrali 0:2, ale i tak spisali się o wiele lepiej niż osiem lat wcześniej, gdy zostali rozgromieni przez gospodarzy aż 6:1.