Ogród pamięci przed stadionem. Rok po katastrofie helikoptera z właścicielem klubu

Tragiczny lot odbył się 27 października 2018 roku. Od tamtej pory okolice stadionu zalewane były morzem kwiatów.

Kwiaty służące za kompost

Jak donosi BBC, wszystkie zostały skompostowane i posłużą jako nawóz, który ma "dać życie ogrodowi pamięci". Ten zostanie otwarty w miejscu katastrofy, przed King Power Stadium, dokładnie w jej rocznicę.

Źródło: Getty Images Kwiaty pod stadionem Leicester City

W niedzielę, 27 października o godz. 14 odbędzie się tam prywatna ceremonia o charakterze wielowyznaniowym, upamiętniająca, która będzie zarazem otwarciem ogrodu.

- Miejsce tragedii chcemy zamienić w miejsce, w którym kibice obecnych i przyszłych pokoleń będą mogli przypomnieć sobie, gdzie wizja jednego człowieka zaprowadziła nasz klub - zapowiedziała dyrektor generalna Leicester City Susan Whelan.

To nie wszystko, jeśli chodzi o obchody rocznicy. 26 października Lisy zagrają z Burnley, a klub wystosował do kibiców prośbę o wcześniejsze przybycie na stadion. Wszystko po to, by przygotować specjalną oprawę. W planach jest minuta ciszy.

Filantrop z pięcioma miliardami na koncie

27 października 2018 roku po meczu z West Hamem Srivaddhanaprabha jak zwykle opuszczał stadion swoim prywatnym helikopterem. Maszyna wzbiła się tuż nad obiekt, po czym zaczęła obrać się wokół własnej osi i runęła na klubowy parking. Oprócz Taja zginęły cztery osoby, w tym polska członkini załogi Izabela Lechowicz.

Źródło: Getty Images Helikopter, w którym zginął Vichai Srivaddhanaprabha

Srivaddhanaprabha miał 60 lat. Angielski klub przejął w 2010 roku, po czterech sezonach cieszył się z awansu do Premier League, a po dwóch kolejnych - z mistrzostwa kraju.

Jego majątek był wyceniany na 4,9 miliarda dolarów. Miał świetny kontakt z kibicami, a także utrzymywał bliskie relacje z piłkarzami. Był znany jako filantrop, regularnie wspierający inicjatywy społeczne na terenie miasta. Finansowo pomógł miejscowemu szpitalowi, nie skąpił pieniędzy również na wydział medyczny tamtejszego uniwersytetu.