Karny na wagę Ligi Mistrzów. Radość Czerwonych Diabłów

Jeszcze w styczniu zespół Leicester miał 14 punktów przewagi nad Manchesterem United i nic nie zapowiadało, że będzie musiał do ostatniej kolejki walczyć z tym rywalem o Ligę Mistrzów. Stało się jednak inaczej.

Źródło: Getty Images Bruno Fernandes okazał się bohaterem United

Jasna sytuacja w tabeli

Do niedzieli ekipa z Old Trafford nie przegrała w 13 meczach ligowych z rzędu (po powrocie do gry po przerwie związanej z pandemią COVID-19 zwyciężyła sześciokrotnie). Z kolei Leicester ostatnio zanotowało trzy porażki, trzy remisy i dwie wygrane. To dzięki takim rozstrzygnięciom oba zespoły jeszcze w ostatnim spotkaniu rywalizowały o miejsce premiowane grą w Champions League.

Przed decydująca konfrontacją Czerwone Diabły uzbierały 63 punkty i o jeden wyprzedzały w tabeli Lisy. 63 oczka na koncie mieli też gracze Chelsea, którzy w ostatniej kolejce sezonu zagrali z Wolverhampton. Jedna z tych ekip miała obejść się smakiem i kolejną LM oglądać w telewizji.

Piłkarze trenera Ole Gunnara Solskjaera wiedzieli, że przede wszystkim nie mogą przegrać. Nie znaczyło to jednak, że kurczowo trzymali się obrony. Jako pierwszy na bramkę rywali bez powodzenia uderzał Mason Greenwood. W rewanżu niewiele pomylił się Wilfred Ndidi. Tuż przed końcem pierwszej połowy dwukrotnie szczęścia próbował Marcus Rashford, ale najpierw chybił, a następnie doskonale interweniował Kasper Schmeichel.

Źródło: Getty Imagres Anthony Martial był faulowany w polu karnym

Martial na przebój

Ponieważ do przerwy Chelsea prowadziła z Wolves 2:0, piłkarze Leicester zdawali sobie sprawę, że w drugiej połowie muszą ruszyć do przodu z większym animuszem. Tak też zrobili. W 60. minucie bliski szczęścia był Jamie Vardy, trafiając w spojenie słupka z poprzeczką. Gospodarze napierali, ale byli nieskuteczni pod bramką rywali.

Obrona Manchesteru United spisywała się bez zarzutu. Z kolei w ataku błysnął Anthony Martial, który w 69. minucie wywalczył jedenastkę. Rzut karny wykorzystał świetnie prezentujący się w tym roku Bruno Fernandes.

W tym momencie Lisy musiały strzelić dwa gole. Gospodarze atakowali, walczyli, ale ich starania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Co więcej w ósmej doliczonej minucie stracili drugiego gola. Koszmarny błąd Schmeichela wykorzystał Jesse Lingard. Oprócz Manchesteru United w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie wystąpią z PL mistrz Liverpool, Manchester City i Chelsea.

Źródło: Getty Images Paul Pogba i Hamza Choudhury twardo rywalizowali o każdą piłkę

Wyniki 38. kolejki Premier League:

Leicester - Manchester United 0:2

Arsenal - Watford 3:2

Burnley - Brighton 1:2

Chelsea - Wolverhampton 2:0

Crystal Palace - Tottenham 1:1

Everton - Bournemouth 1:3

Manchester City - Norwich 5:0

Newcastle - Liverpool 1:3

Southampton - Sheffield United 3:1

West Ham - Aston Villa 1:1