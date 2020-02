Jesus bohaterem City. Tylko wszedł i strzelił zwycięskiego gola

Chelsea wygrała prestiżowe derby i postraszyła Bayern Pierwszy mecz... czytaj dalej » Obu drużynom został udział w wyścigu o drugie miejsce, bo Liverpool odjechał na tyle, że tytuł mistrzowski ma już w kieszeni. Przed 27. kolejką uzbierał 22 punkty przewagi nad City.



Zaczęło się od sygnału ostrzegawczego wysłanego przez gospodarzy. To był Jamie Vardy, który ostrzelał słupek Manchesteru w ósmej minucie. Później do głosu doszli obrońcy tytułu, przeważali, ale nie potrafili znaleźć sposobu na wybornie dysponowanego tego dnia Kaspera Schmeichela.



Próbował Riyad Mahrez, przed paru laty sensacyjny mistrz Anglii właśnie z Leicester, który to klub opuścił przed poprzednim sezonem. Swoją szansę miał również Ilkay Gundogan. Duński bramkarz Lisów bronił jak w transie.

Te karne...

Po zmianie stron nic się nie zmieniło. Goście napierali, byli częściej przy piłce i w końcu - tak się wydawało - uśmiechnęło się do nich szczęście. Piłkę ręką w polu karnym dotknął Dennis Praet, to musiał być karny.



Formalność? Nie dla piłkarzy Manchesteru City. Karnego na gola spróbował zamienić Sergio Aguero, ale nic z tych rzeczy. Obronił Schmeichel. Mistrzowie zmarnowali czwarty rzut karny z rzędu!

Źródło: PAP/EPA Załamany Sergio Aguero

Nos Guardioli

Nieskuteczny Argentyńczyk boisko opuścił kwadrans później, a zmienił go Gabriel Jesus. To był strzał w dziesiątkę Pepa Guardioli. Ledwie trzy minuty po swoim wejściu Brazylijczyk wykorzystał doskonałe podanie Mahreza i zmusił Duńczyka do kapitulacji.



To był jedyny gol wieczoru. Dzięki niemu drugi w tabeli Manchester odskoczył Leicester na siedem punktów.

Liverpool swoje spotkanie rozegra w poniedziałek na swoim stadionie z West Ham United.

Wyniki 27. kolejki Premier League:

Chelsea - Tottenham 2:1

Burnley - Bournemouth 3:0

Crystal Palace - Newcastle 1:0

Sheffield United - Brighton 1:1

Southampton - Aston Villa 2:0

Leicester City - Manchester City 0:1

niedziela:

Manchester United - Watford

Wolverhampton - Norwich

Arsenal - Everton

poniedziałek:

Liverpool - West Ham