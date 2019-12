Absolutna dominacja. Liverpool nie dał szans Leicester i zmierza po tytuł

Manchester United pewnie zwyciężył i nadal walczy o Ligę Mistrzów W starciu... czytaj dalej » Po wygranej na własnym stadionie z Watfordem (2:0) Liverpool miał dziesięć punktów przewagi nad czwartkowym rywalem. Piłkarze Leicester City skomplikowali sobie życie wyjazdową porażką z Manchesterem City (1:3), choć pierwsi strzelili gola autorstwa Jamiego Vardy'ego. Lisy nie mogły sobie pozwolić na kolejną przegraną, jeśli nadal chcą się liczyć w wyścigu o tytuł mistrzowski.

Schmeichel robił, co mógł

W pierwszej odsłonie podopieczni Juergena Kloppa dzielili i rządzili na murawie. W ogóle nie było widać, że grają na wyjeździe z wiceliderem. Goście niemal nieustannie przebywali na połowie Leicester, przeprowadzili kilka groźnych ataków i stworzyli sytuacje do zdobycia bramki, ale rywale mieli w swoich szeregach Kaspera Schmeichela. To właśnie duński bramkarz kilkoma świetnymi interwencjami zapobiegł utracie gola. Skapitulował tylko raz, ale nie miał nic do powiedzenia.

Źródło: Getty Images Schmeichel dał z siebie wszystko

Liverpool powinien wyjść na prowadzenie już w 2. minucie spotkania. Mohamed Salah dośrodkował z prawej strony, a Sadio Mane znalazł się w idealnej sytuacji do strzelenia gola, jednak uderzył tuż obok bramki. Później to Salah zmarnował dobrą okazję, gdy strzelał na pustą bramkę zza linii bocznej pola karnego – trafił tylko w siatkę. W 31. minucie The Reds w końcu się doczekali – Trent Alexander-Arnold popisał się świetną wrzutką, a Roberto Firmino mocnym uderzeniem głową nie dał szans Schmeichelowi.

Chwilę później powinno być 2:0, ale golkiper Leicester w kapitalny sposób sparował strzał Mane. Nie zmienia to faktu, że gdyby nie on, to goście prowadziliby przynajmniej trzema golami. Gospodarze nie oddali żadnego strzału na bramkę.

Źródło: Getty Images Roberto Firmino strzelił gola dla Liverpoolu

Jeśli kibice Leicester mieli nadzieję, że w drugiej połowie ich piłkarze w końcu wezmą się do roboty, to szybko się rozczarowali. Liverpool nadal przeważał i szukał drugiego gola. Podopieczni Brendana Rodgersa mogli liczyć tylko na kontry i ewentualne rzuty wolne. Wprawdzie po 60. minucie zaczęli częściej gościć na połowie The Reds, jednak brakowało im ostatniego podania.

Tymczasem przyjezdni podwyższyli na 2:0 w 71. minucie. Rezerwowy James Milner pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany za zagranie ręką Caglara Soyuncu. W tym momencie było już po meczu, ale Liverpool dalej atakował, co błyskawicznie przyniosło efekt – trzeciego gola mocnym strzałem z bliskiej odległości dołożył Roberto Firmino. Podawał Alexander-Arnold.

Jeszcze nie koniec

Wicemistrz Anglii nie ustawał w swoich atakach. W 78. minucie czwartą bramkę w meczu zdobył wspomniany Alexander-Arnold - Anglik wykończył błyskawiczną kontrę. Więcej goli już nie padło, choć dobrą okazję dla Lisów miał Vardy. Niemniej triumf Liverpoolu był niepodważalny – zespół Kloppa zagrał na zupełnie innym poziomie.

The Reds pewnie zmierzają po pierwsze od 30 lat mistrzostwo Anglii. W piątek miejsce Leicester może zająć Manchester City, który gra na wyjeździe z Wolverhampton.

Leicester City – Liverpool 0:4 (0:1)

Bramki: Firmino (31. i 74.), Milner (71. – rzut karny), Alexander-Arnold (78.)

Wyniki czwartkowych spotkań Premier League:

Tottenham - Brighton 2:1

Aston Villa – Norwich 1:0

Bournemouth – Arsenal 1:1

Chelsea – Southampton 0:2

Crystal Palace – West Ham 1:2

Everton – Burnley 1:0

Sheffield United – Watford 1:1

Manchester United – Newcastle United 4:1

Leicester – Liverpool 0:4