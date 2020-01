Piłkarzom Leicester City zabrakło skuteczności. Remis w półfinale Pucharu Ligi

28.05 | Aston Villa pokonała Derby County 2:1 w rozgrywanym na Wembley finale barażu o awans do angielskiej ekstraklasy piłkarskiej. Tym samym klub z Birmingham wraca do elity po trzech latach przerwy i zarobi na tym przynajmniej 170 mln funtów.

Aston Villa wraca do Premier League

Leicester City oficjalnie potwierdził, że menedżerem drużyny będzie Brendan Rodgers. 46-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt do lipca 2022 roku i zastąpił zwolnionego w niedzielę Claude'a Puela.

Początek meczu należał do gospodarzy, ale to goście objęli prowadzenie po bramce Francuza Frederica Guilberta z 28. minuty.

Lisy długo męczyły się, by doprowadzić do remisu. Co prawda dobrych okazji nie brakowało, ale piłkarze Brendana Rodgersa strzelali prosto w bramkarza Aston Villi.

Dopiero w 74. minucie podanie Jamie Vardy'ego na gola zamienił Nigeryjczyk Kelechi Iheanacho.

Obywatele blisko finału

We wtorek broniący trofeum piłkarze Manchesteru City wygrali na Old Trafford z lokalnym rywalem Manchesterem United 3:1. Rewanż rozegrają na własnym boisku 29 stycznia.

Finał zaplanowano na 1 marca na Wembley.

Leicester City - Aston Villa 1:1 (0:1)

Bramki: Iheanacho (74.) - Guilbert (28.)

Leicester: Schmeichel - Soyuncu, Evans, Fuchs - Pereira, Tielemans (79. Albrighton), Praet (46. Choudhury), Maddison, Chilwell - Perez (69. Iheanacho), Vardy

Aston Villa: Nyland - Konsa, Mings, Hause - Guilbert, Luiz, Nakamba (86. Lansbury), Taylor - Trezeguet (67. Hourihane), El-Ghazi (76. Vassilev), Grealish

Żółte kartki: Vardy - El-Ghazi, Konsa.