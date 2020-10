W Warszawie odetchnęli. Legia w dobrym stylu pokonała Zagłębie

Zabawa i sześć goli Wisły w Mielcu Dla kibiców Stali... czytaj dalej » "Twierdza" przy Łazienkowskiej jest w obecnym sezonie wyjątkowo łaskawa dla przyjezdnych. Legioniści wygrali na swoim stadionie zaledwie dwa z siedmiu spotkań, a w lidze przegrali z Jagiellonią i Górnikiem. Dlatego piłkarze Zagłębia przyjechali do stolicy ze sporymi nadziejami na wywiezienie trzech punktów. Tym bardziej, że po wprowadzeniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 na trybunach zabrakło kibiców.

Spotkanie Legii z Miedziowymi było również sentymentalną podróżą dla szkoleniowca warszawskiej drużyny Czesława Michniewicza, który w 2007 roku poprowadził lubinian do mistrzostwa Polski. Jednak w niedzielę cel miał jeden -wywalczenie trzech punktów i zmazanie fatalnego wrażenia po porażkach z Karabachem Agdam i Cracovią. A zadanie było tym trudniejsze, że do dyspozycji miał tylko dwóch środkowych obrońców: Artura Jędrzejczyka i Igora Lewczuka. Na dodatek miał zaledwie cztery dni, by popracować z zespołem, ponieważ podczas przerwy na reprezentację przebywał na pożegnalnym zgrupowaniu z kadrą U-21.

Krótka radość

Choć nie wszystko układało się po ich myśli, to w przeciwieństwie do poprzednich spotkań gospodarze gryźli trawę i wszelkie mankamenty starali się zatrzeć walecznością. Co więcej, już na początku meczu dobrą sytuację miał Tomas Pekhart, ale piłka po jego uderzeniu głową przeleciała obok bramki. Z kolei Zagłębie odpowiedziało składną akcją zakończoną strzałem Dejana Drazicia, jednak Artur Boruc był na posterunku.

W 30. minucie Pekhart już się nie pomylił. Czeski napastnik dostał dobre podanie od Pawła Wszołka i precyzyjnym uderzeniem z linii pola karnego zapewnił prowadzenie Legii.

Radość obrońców mistrzowskiego tytułu nie trwała jednak długo. Drazić został w bezmyślny sposób zatrzymany w szesnastce przez Bartosza Slisza. Jedenastkę na gola pewnym uderzeniem zamienił Filip Starzyński.

Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie, choć goście mogli trafić do bramki m.in. po woleju Patryka Szysza.

Duża przewaga i gol Pekharta

Druga odsłona rozpoczęła się od minimalnie niecelnego strzału Filipa Mladenovicia oraz fatalnego pudła Sasy Balicia. Czarnogórzec miał przed sobą tylko Boruca, ale nie potrafił trafić w bramkę z kilku metrów. Skutecznością nie popisał się również Wszołek, który dostał od Luqinhasa piłkę jak na tacy.

Brazylijczyk w 53. minucie zanotował jednak piękną asystę, gdy precyzyjną wrzutką obsłużył Pekharta, a ten uderzeniem głową pokonał Dominika Hładuna. To jego szósty gol w obecnym sezonie ligowym, a siódmy, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Źródło: Newspix Tomas Pekhart strzelił już sześć goli w lidze

Gospodarze kontrolowali wydarzenia na boisku, mieli przewagę w posiadaniu piłki (59 procent) i przeprowadzili kilka akcji, ale żadnej z nich nie potrafili już przełożyć na gola. Z kolei rywale mieli problem z tworzeniem sytuacji i w przeciwieństwie do pierwszych 45 minut całkowicie oddali inicjatywę Legii.

Dzięki wygranej Legia, która m.in. z powodu występów w eliminacjach do Ligi Europy oraz zakażeń kornawirusem rozegrała do tej pory tylko pięć spotkań, przesunęła się na 7. miejsce w tabeli. Może się to zmienić po poniedziałkowym meczu Lechii Gdańsk z Pogonią Szczecin. Natomiast Zagłębie jest pewne utrzymania 3. pozycji.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin 2:1 (1:1)

Bramki: Pekhart (30., 53.) - Starzyński (38. karny)

Wyniki pozostałych niedzielnych spotkań 7. kolejki:

Wisła Płock - Śląsk Wrocław 1:0

Stal Mielec - Wisła Kraków 0:6