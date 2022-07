Legia świętuje pierwsze ligowe zwycięstwo. Paweł Wszołek bohaterem

Po katastrofalnym ubiegłym sezonie w wykonaniu stołecznej drużyny nowy trener Kosta Runjaić ma przywrócić blask 15-krotnym mistrzom Polski. Były szkoleniowiec szczecińskiej Pogoni może skupić się wyłącznie na krajowych rozgrywkach, gdyż Legia po raz pierwszy od lat nie uczestniczy w kwalifikacjach europejskich pucharów. Warszawski zespół nie zachwycił jednak w inauguracyjnej kolejce, zaledwie remisując 1:1 w Kielcach z wracającą do ekstraklasy Koroną.

Legioniści byli zdeterminowani, by w sobotę sięgnąć już po pełną pulą przed własnymi kibicami i w teorii mieli ku temu idealnego rywala. Zagłębie od 2019 roku nie potrafiło zdobyć choćby punktu w meczach z ekipą z Łazienkowskiej. Cracovia z drugim zwycięstwem. Takiego początku sezonu nie miała od lat Piłkarze Cracovii... czytaj dalej »

Łakomy postraszył, Wszołek trafił

W początkowych fragmentach meczu na boisku brakowało jednak piłkarskiej jakości. Dominowały niedokładne zagrania oraz ostre wejścia, po których szybko żółtymi kartkami ukarani zostali Lindsay Rose w zespole gospodarzy i nowy nabytek Miedziowych Gruzin Guram Giorbelidze.

Na szczęście z czasem w Warszawie zaczęło robić się coraz ciekawiej. W 19. minucie pierwszym celnym strzałem w tym spotkaniu popisał się były gracz Legii Łukasz Łakomy. 21-latek potężnie huknął z dystansu i piłka zmierzała pod poprzeczkę bramki strzeżonej przez Kacpra Tobiasza. Ten ostatni zaliczył jednak świetną paradę, ratując gospodarzy przed stratą gola.

Miejscowy zespół nie zwlekał z odpowiedzią. Już po kilku minutach na lewym skrzydle pokazał się coraz aktywniejszy w ofensywie Filip Mladenović, posyłając dobre dośrodkowanie w pole karne. Maciej Rosołek nie zdołał co prawda doskoczyć do piłki, ale dynamicznie nabiegł na nią Wszołek i Kacper Bieszczad mógł tylko wzrokiem odprowadzić futbolówkę do siatki.

W pierwszej połowie meczu nie doczekaliśmy się już więcej równie dobrych uderzeń na żadną z bramek.

Źródło: Newspix Paweł Wszołek dał Legii prowadzenie w 1. połowie meczu z Zagłębiem

Nieskuteczni goście

Po zmianie stron lubinianie atakowali już ze znacznie większym animuszem. Nie mieli czego bronić, a zawodnicy Legii oddawali im pole, skupiając się bardziej na pilnowaniu korzystnego wyniku. Miedziowi wypracowali sobie kilka dogodnych szans do wyrównania, lecz nie przynosiło to wymiernych efektów. Filip Starzyński z dobrej pozycji trafił tylko w mur z rzutu wolnego. Niewiele później oko w oko z bramkarzem gospodarzy stanął Martin Doleżal, ale nie zdołał wygrać tego pojedynku.

W ostatnich minutach wymarzone okazje do zamknięcia spotkania mieli tymczasem Artur Jędrzejczyk i Maciej Rosołek, ale i oni nie popisali się skutecznością. Dopiero tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego kropkę nad i postawił Wszołek, wykorzystując rzut karny.