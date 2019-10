Wisła przeprasza za klęskę. "Szczególnie tych, którzy jak ja, widzieli to na żywo"

"Na gorąco mogę tylko wszystkich tak po ludzku przeprosić. Szczególnie tych, którzy jak ja, widzieli to na żywo" - napisał na Twitterze tuż po spotkaniu przy Łazienkowskiej Tomasz Jażdżyński, będący jedną z osób, która na początku roku włączyła się w ratowanie szarganej problemami, nie tylko finansowymi, Wisły.

Krakowianie skompromitowali się nie po raz pierwszy w tym sezonie. Jedną z ich większych wpadek była porażka z drugoligowymi Błękitnymi Stargard 1:2, co skutkowało odpadnięciem z rozgrywek Pucharu Polski. Po serii pięciu z rzędu porażek w ekstraklasie zajmuje w tej chwili dopiero 14. miejsce.

"Decyzje, co dalej będziemy podejmowali na zimno, gdy głowy ochłoną. Przepraszam w imieniu swoim i reszty "ekipy ratunkowej"." - dodał raz jeszcze Jażdżyński. Niejako odniósł się w ten sposób do sytuacji trenera Stolarczyka, którego, jak pisały media jeszcze przed meczem w Warszawie, jest zagrożona.



Na gorąco mogę tylko wszystkich tak po ludzku przeprosić. Szczególnie tych, którzy jak ja widzieli to na żywo. To w takiej sytuacji oczywiście niewiele, ale decyzje co dalej będziemy podejmowali na zimno, gdy głowy ochłoną. Przepraszam w imieniu swoim i reszty „ekipy ratunkowej”. — Tomasz Jażdżyński (@jazdzynski) October 27, 2019





Nic sensownego

Tuż po laniu w Warszawie od odpowiedzialności nie uciekał też Stolarczyk, który również zwrócił się do krakowskich fanów.

Popis Legii najwyższym zwycięstwem od 15 lat Niedzielny klasyk... czytaj dalej » - Nie da się powiedzieć niczego sensownego po takiej porażce. To dla nas trudny dzień. Musimy dźwignąć się i pozostaje mi po tym wszystkim powiedzieć naszym kibicom jedno słowo - przepraszam. Notujemy serię porażek i poziom mentalny jest kluczowy - przyznał szkoleniowiec na konferencji prasowej.

0:12 i "niedziela cudów"

Krakowianie zanotowali drugą najwyższą porażkę w historii. Wyżej przegrali w 1956 roku, także z Legią - 0:12. Warszawski klub pokonał ją 6:0, i to na jej stadionie, w ostatniej kolejce sezonu 1992/1993 roku.

Mecz ten wzbudził jednak sporo kontrowersji, bo dokładnie taki rezultat dawał stołecznej drużynie mistrzostwo Polski, a gole pod Wawelem zdobywała z zadziwiającą łatwością. O tytuł Legia walczyła wówczas z ŁKS-em Łódź, który tego samego dnia rozbił Olimpię Poznań 7:1. Ostatecznie PZPN anulował wyniki tak zwanej niedzieli cudów i tytuł przyznał Lechowi Poznań.

W następnej kolejce wiślacy zmierzą się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.