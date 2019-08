Boruc wspiera Legię. Kibice Rangersów od lat go nienawidzą

WSZYSTKIE INFORMACJE O MECZU LEGIA - RANGERS FC

Steven Gerrard: nie boimy się piłkarzy Legii, szanujemy ich Steven Gerrard,... czytaj dalej » Celtic to klub katolików, Glasgow Rangers (obecnie Rangers FC) wspierają protestanci. Żaden sympatyk The Gers nie miał zatem prawa polubić Boruca. Polak w każdych derbach miasta, również przed ich trybunami na Ibrox, robił znak krzyża.

- Zawsze żegnam się przed meczem i dalej będę to robił - tłumaczył Boruc, który w Celticu występował w latach 2005-2010.

Grał w wielu Old Firm Derby, często w nich prowokował. Starcie 27 kwietnia 2008 roku było jednym z bardziej pamiętnych. Boruc paradował w koszulce z napisem "God bless the Pope". Zakładał też te, na których widniał Jan Paweł II. W obronie Boruca musiał stanąć kościół katolicki w Szkocji. W typowym dla siebie stylu bronił go nawet ówczesny menedżer Celticu Gordon Strachan, mówiąc, że "Jan Paweł II to był porządny gość".

Rąk używał tylko do bronienia

Dziekanowski dla eurosport.pl: Legia wygląda przeciętnie. Mecze z Rangersami są niewiadomą - Jest poprawa,... czytaj dalej » Boruc bardzo szybko dał kibicom The Gers do zrozumienia, że ich nie lubi, a oni nie pozostawali mu dłużni. Niechęć Polaka do niebieskiej części Glasgow nie kończyła się jednak na fanach.

Piłkarzy z Ibrox też nie szanował, nie podawał im ręki. W październiku 2007 roku, po porażce 0:3 z Rangersami, odtrącał dłonie podawane przez Barry'ego Fergusona, Davida Weira i Lee McCullocha. - Nie ma takiego obowiązku. Nic nie muszę. Nie lubię ich. Świąt z nimi nie będę spędzał - tłumaczył były reprezentant Polski.

Kolejne gesty i liczne prowokacje sprawiły, że Borucowi grożono śmiercią. W roku 2009 obrabowano nawet mu dom.

Trudno wyrokować, czy Polak pojawi się na Ibrox Park (rewanż 29 sierpnia). Obiecał za to, że w czwartek usiądzie na trybunach przy Łazienkowskiej. Były bramkarz Celticu ma wspierać Legię w meczu czwartej, decydującej rundy eliminacji Ligi Europy.

