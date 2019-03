Wymęczone zwycięstwo Legii. Gra Arki lepsza od boiska

Antybohater sobotniego spotkania? Murawa na stadionie Arki. Dlatego w pierwszej połowie oglądaliśmy przede wszystkim "mecz walki" - sporo szarpania, fauli i mało czysto piłkarskich emocji. Piłkarze mieli problemy z poruszaniem się po boisku, a granie piłką po ziemi było ryzykowane - futbolówka potrafiła się zatrzymywać w najmniej spodziewanym momencie.

Źródło: Newspix Murawa utrudniała grę piłkarzom Arki i Legii

Kontuzja najważniejszym wydarzeniem

Najważniejsze wydarzenie pierwszej połowy to kontuzja obrońcy gospodarzy Damiana Zbozienia. Zawodnik Arki upadł w polu karnym, gdy walczył o pozycję z Adamem Hlouskiem. Na murawie pojawili się medycy, ale boczny defensor nie był w stanie kontynuować spotkania i w 15. minucie zmienił go Tadeusz Socha.

Źródło: Newspix Damian Zbozień musial zejść z powodu kontuzji

Korona rozbita w drzazgi. Błaszczykowski z kolejnym golem Wisła Kraków... czytaj dalej » Chwilę wcześniej zobaczyliśmy pierwszą składną akcję w meczu - Kucharczyk zagrał piętką do Carlitosa, a ten podał do Sandro Kulenovicia, który oddał strzał. Jednak górą w tym starciu był golkiper Arki Pavels Steinbors. Legia miała jeszcze szansę po dośrodkowaniu Andre Martinsa z rzutu wolnego, ale uderzenie głową Artura Jędrzejczyka było niecelne.

Ostatnie dziesięć minut pierwszej części należało do gospodarzy. W 35. minucie po dośrodkowaniu Adama Marciniaka i zablokowanym strzale Michała Janoty doszło do zderzenia bramkarza gości z Dominikiem Nagyem. Radosław Majecki potrzebował chwili, by dojść do siebie. Później z dystansu uderzali Marko Vejinović i Christian Maghoma, ale o precyzji nie było mowy.

Piękny gol i błysk Kulenovicia

W drugiej odsłonie zrobiło się zdecydowanie ciekawiej. Dwie sytuacje miał Nagy, który strzelał niecelnie z dystansu. Odpowiedział Michael Olczyk, ale z kolei po jego uderzeniu piłka wylądowała w rękach Majeckiego. Mecz się otworzył i w 59. minucie padł pierwszy gol. Carlitos otrzymał podanie na szesnastym metrze, przełożył piłkę na prawą nogę i popisał się pięknym podkręconym strzałem w samo okienko. Steinbors nie mógł nic zrobić.

Legioniści poszli za ciosem w 64. minucie. Wówczas ruszyli z kontrą Kulenović i Cafu, Portugalczyk odegrał do Chorwata, a ten mimo fatalnej murawy efektownie ograł obrońcę i uderzył obok bezradnego golkipera.

Źródło: Newspix Sandro Kulenović strzelił drugiego gola dla Legii

Walczyli do końca

Jednak piłkarze Arki nie złożyli broni. Groźnie z dystansu uderzał Alexandar Kolev, ale kapitalnie interweniował Majecki. W 68. minucie bramkarz Legii nie mógł nic zrobić - Janota zakręcił na lewej stronie i dośrodkował idealnie na głowę Macieja Jankowskiego, który zdobył bramkę kontaktową.

Podopieczni Zbigniewa Smółki robili, co mogli. Odważnie zaatakowali i zepchnęli rywali do defensywy. Widząc to, Sa Pinto postanowił wprowadzić na boisko obrońcę Inakiego Astiza w miejsce Andre Martinsa. Na murawie zameldowali się także Portugalczycy Salvador Agra i Iuri Medeiros.

W 83. minucie kapitalną okazję miał Socha, ale zabrakło mu zimnej krwi i zaledwie z kilku metrów uderzył nad poprzeczką. Legia miała jeszcze jedną szansę w samej końcówce, jednak Michała Kucharczyka uprzedził Steinbors. Trzy punkty i tak pojechały do Warszawy.

Arka Gdynia - Legia Warszawa 1:2