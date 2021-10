Kryzys mistrzów trwa. Legia znowu przegrała i jest w strefie spadkowej

Zobacz co wydarzyło się podczas spotkania Lecha Poznań z Legią Warszawa.

Zobacz co wydarzyło się podczas meczu Legii Warszawa i Świtu Skolwin.

Zobacz co wydarzyło się podczas meczu Legia Warszawa – Pogoń Szczecin.

Legia ma fatalny sezon. W niedzielę przegrała już po raz ósmy w jedenastym meczu ekstraklasy. Pogoń zagrała dobre zawody i bezlitośnie wypunktowała gospodarzy. Debiut w ekstraklasie nowego trenera warszawian Marka Gołębiewskiego wypadł bardzo źle.

Gol do szatni dla Pogoni

Festiwal zmarnowanych okazji. Raków stracił punkty w Łęcznej Raków Częstochowa... czytaj dalej » W pierwszej połowie mistrzowie Polski mieli przewagę, stworzyli sobie więcej okazji, ale brakowało im skuteczności. Na początku meczu gra była bardzo dynamiczna, a akcje przenosiły się co chwila spod jednej pod drugą bramkę.

Legia jako pierwsza zagroziła gościom. Dante Stipica nie trafił w piłkę na przedpolu, minął go Mahir Emreli, ale z bardzo ostrego kąta nie znalazł drogi do pustej bramki. Chorwacki golkiper zrehabilitował się w 12. minucie, świetnie interweniując przy strzale Luquinhasa. W odpowiedzi Cezary Miszta bardzo dobrze obronił uderzenie Jeana Carlosa.

W 14. min Stipica źle wybijał piłkę, ta trafiła w Emreliego, a następnie w słupek. Po chwili zakotłowało się pod bramką Legii, ale piłka znalazła się w rękach ofiarnie interweniującego Miszty.

Później gospodarze mieli optyczną przewagę, ale to jednak Pogoń strzeliła gola. W 45. minucie szczecinianie przeprowadzili doskonałą kontrę, Sebastian Kowalczyk dośrodkował do niepilnowanego Luki Zahovicia, a Słoweniec trafił głową do siatki po długim rogu.

Źródło: Newspix Zahović strzelił bardzo ładnego gola

Zaskoczona Legia

Policja interweniowała na meczu ekstraklasy. Są zatrzymania kibiców Dwóch kibiców... czytaj dalej » Nie upłynęło wiele czasu po zmianie stron, a Legia przegrywała już 0:2. Podczas składnej akcji Pogoni piłka przeszła jak po sznurku między kilkoma zawodnikami, a całość skutecznie sfinalizował Rafał Kurzawa.

Legioniści do końca meczu walczyli ambitnie, ale nie zdołali już zmienić niekorzystnego wyniku. Najbliżej był Lindsay Rose. Reprezentant Mauritiusa strzelał z bliska po rzucie rożnym, ale Stipica piękną paradą zatrzymał piłkę tuż przed linią bramkową.

Po niedzielnej porażce Legia spadła na 16. miejsce w tabeli ekstraklasy. Pobyt w strefie spadkowej na pewno mistrzom Polski nie przystoi, choć trzeba zaznaczyć, że mają rozegrane dwa mecze mniej od konkurencji.

Pogoń awansowała na trzecie miejsce.

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 0:2 (0:1)

Bramki: Luka Zahović (45'), Rafał Kurzawa (47')

Żółta kartka - Legia Warszawa: Josue. Pogoń Szczecin: Mateusz Łęgowski.



Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: ok. 15 tys.



Legia Warszawa: Cezary Miszta - Lindsay Rose (73. Lirim Kastrati), Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk - Mattias Johansson, Ihor Charatin (51. Ernest Muci), Andre Martins, Filip Mladenović - Josue, Mahir Emreli (61. Rafael Lopes), Luquinhas.



Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Kostas Triantafyllopoulos, Mariusz Malec, Luis Mata - Jean Carlos Silva (76. Kamil Drygas), Damian Dąbrowski, Kacper Kozłowski (76. Mateusz Łęgowski), Sebastian Kowalczyk (85. Paweł Stolarski), Rafał Kurzawa (85. Piotr Parzyszek) - Luka Zahović (69. Michał Kucharczyk).