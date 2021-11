Sypanie głowy popiołem w Legii. "Wstyd nam, musimy spojrzeć w lustro"

Po spotkaniu z Pogonią legioniści byli wyraźnie podłamani. Trzymali się za głowy, albo chowali twarze w koszulkach.

- Słowa nie są w stanie opisać tego, co czujemy i wytłumaczyć tej sytuacji. To wydaje się aż niemożliwe, żebyśmy byli w tym miejscu. Nie ma szans. W zeszłym sezonie przegraliśmy trzy mecze, a w tym więcej niż kiedykolwiek wcześniej - zauważył Lopes, który rozgrywał w niedzielę 50. mecz w barwach Legii.

Źródło: Newspix Rafael Lopes był załamany porażką z Pogonią

"Każdy ponosi winę"

Portugalczyk nie miał racji, bo stołeczna drużyna grała podobnie źle w latach... pięćdziesiątych. Mało kto to już jednak pamięta.

- To nie jest normalne - kontynuował Lopes. - Każdy ponosi winę. Nie tylko ci, którzy grali, ale każdy z nas. Jako drużyna razem wygrywamy i razem przegrywamy. Musimy odmienić ten los. Wiem, że mówiliśmy to już wiele razy w tym sezonie, ale to są jedyne słowa, jakie mogę wypowiedzieć w tym momencie. Przepraszam kibiców, nie zasługują na to. Tylko dając z siebie jeszcze więcej, będziemy w stanie coś zmienić. Nigdy się nie poddamy - zapewnił napastnik.

- Znaleźliśmy się w bardzo trudnym momencie. Jesteśmy w ciemnym tunelu i musimy sprawić, by udało nam się znaleźć światło na jego końcu. Jako piłkarzom wstyd nam, że do tego wszystkiego doszło. Ale zmienimy to. Musimy spojrzeć w lustro, zobaczyć, co robimy źle - a jest tego wiele. Przegraliśmy mnóstwo spotkań, straciliśmy mnóstwo goli. Ale każdy z nas ponosi za to winę. Jesteśmy drużyną, jesteśmy rodziną i jako rodzina musimy ten problem rozwiązać. I rozwiążemy - zakończył Portugalczyk.