Legia za burtą Pucharu Polski. Nowy obrońca pomógł rywalom

Już wcześniej awans do półfinału rozgrywek wywalczyły Arka Gdynia po zwycięstwie 5:2 z Puszczą Niepołomice oraz Raków Częstochowa, który ograł 2:0 Lecha Poznań. W środę do tego grona oprócz Piasta dołączyła również broniąca tytułu Cracovia, która rozbiła na wyjeździe Chojniczankę 3:0.

Półfinały odbędą się 7 kwietnia, a finał 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Pula nagród wynosi 10 milionów złotych, z czego triumfator otrzyma połowę.

- Legia jest faworytem, ale futbol niejednokrotnie pokazał, że nie zawsze faworyt musi wygrać – mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Waldemar Fornalik.

Piast już w poprzedniej rundzie udowodnił, że na krajowym podwórku nie musi obawiać się nikogo. W 1/8 finału wyrzucił z pucharowych rozgrywek ówczesnego lidera ekstraklasy Pogoń Szczecin. Teraz chciał to powtórzyć na terenie znajdującej się na szczycie tabeli Legii.

W środowy wieczór gliwiczanie otworzyli wynik już w 8. minucie spotkania, po zamieszaniu w polu karnym gospodarzy. Wykorzystał je Świerczok, pokonując Cezarego Misztę pewnym strzałem.

Legioniści mogli pocieszać się jedynie faktem, że na odrobienie strat pozostało im sporo czasu. Zespół prowadzony przez trenera Czesława Michniewicza przed przerwą stworzył sobie kilka okazji do zdobycia wyrównującej bramki. Bliski szczęścia po uderzeniu głową był Paweł Wszołek, niewiele pomylił się Andre Martins, a Mateusz Wieteska trafił w słupek. Po pierwszej odsłonie faworyci przegrywali jednak 0:1.

Źródło: Newspix Poczynaniom zawodników z trybun przyglądał się m.in. selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa

Przesądził jeden błąd

Gospodarzom udało się przeprowadzić skuteczną akcję dopiero po zmianie stron. W 67. minucie spotkania dośrodkowanie Filipa Mladenovicia wykorzystał niepilnowany Rafael Lopes.

Chwilę później przyjezdnych postraszył ponownie Walerian Gwilia, lecz został zablokowany. Piłkarze z Warszawy naciskali, szukając swoich szans głównie po wrzutkach w pole karne.

To jednak gościom ostatecznie udało się po raz drugi tego dnia trafić do siatki. Kilkanaście minut przed końcem podstawowego czasu gry gola gliwiczanom sprezentował nowy nabytek Legii Artem Szabanow. Obrońca wypożyczony kilkanaście dni temu z Dynama Kijów fatalnie odgrywał do tyłu, piłkę przechwycił Tiago Alves, popędził na bramkę i wygrał pojedynek z Misztą.

Kilkadziesiąt sekund później szansy na wyrównanie nie wykorzystał Bartosz Kapustka i Legia pożegnała się z rozgrywkami o krajowy puchar już na etapie ćwierćfinałów. Pozostała jej walka o tytuł mistrzowski w ekstraklasie.

Ćwierćfinał piłkarskiego Pucharu Polski: Legia Warszawa – Piast Gliwice 1:2 (0:1). Awans: Piast.

Bramki: 0:1 Jakub Świerczok (8), 1:1 Rafael Lopes (66 - głową), 1:2 Tiago Alves (78).

Żółte kartki - Legia Warszawa: Bartosz Slisz; Piast Gliwice: Michał Chrapek, Mateusz Winciersz.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Mecz bez udziału publiczności.