Legia gra o Ligę Mistrzów, Boruc się nie nudzi

19:09

"To inny poziom drużyny, jakości. To doświadczony zespół, który nie zostanie przez nas tak zepchnięty do obrony. Wydaje mi się, że to będzie bardziej wyrównane spotkanie i trzeba będzie mocniej zwrócić uwagę na naszą grę obronną" - tak trener Legii Aleksandar Vuković ocenił Omonię.