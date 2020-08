Legia bez formy, sędzia też. Koniec marzeń o Lidze Mistrzów

Video: tvn24

Henning Berg o decyzji UEFA

08.08 | Trener Legii Henning Berg nie pogodził się z decyzją UEFA. - Ciężko wrócić do pracy, jesteśmy zszokowani, ale to nie koniec. Złożymy apelację - zapowiedział na piątkowej konferencji Norweg. Przyznał też, że był to bardzo smutny piątek przy Łazienkowskiej. - Niektórzy piłkarze przyszli ze łzami w oczach - stwierdził.

»