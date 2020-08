"Teraz musimy poszukać szczęścia". Trener Legii wskazał przyczyny porażki

Legia bez formy, sędzia też. Koniec marzeń o Lidze Mistrzów Legia zawiodła na... czytaj dalej » Legia przy Łazienkowskiej zaczęła dobrze, przeważała, ale nie potrafiła udokumentować przewagi. To się zemściło, bo po czerwonej kartce Igora Lewczuka, role zupełnie się odwróciły. Goście swój sukces wykuwali długo, ale w końcu dopięli swego. W dogrywce strzelili dwa gole i wyrzucili Legię z elitarnych rozgrywek.

"Musimy uznać zwycięstwo rywali"

- To był pod wieloma względami nieudany mecz w naszym wykonaniu. Wydarzyło się zbyt dużo sytuacji niekorzystnych dla nas, by odnieść zwycięstwo. Jeśli w jednym spotkaniu dostaje się czerwoną kartkę, swoją drogą niezasłużoną, bo pierwszej kartki nie powinno być... Później był słupek przy wyniku bezbramkowym, nieodgwizdany dla nas rzut karny. W drugiej połowie było widać, że zaczynamy dominować. Wtedy jednak nastąpiła czerwona kartka. Stworzyliśmy też zagrożenie grając w osłabieniu. Rzut karny w takim momencie dodatkowo utrudnił nam zadanie - analizował na pomeczowej konferencji Vuković.



- Musimy uznać zwycięstwo rywali i to, że pozostaje nam gra o Ligę Europy. Chcieliśmy więcej, było widać, że stać nas było na zwycięstwo. W jednym meczu wszystko jest możliwe i dziś wydarzyło się wiele tych możliwych rzeczy. Musimy poszukać szczęścia i awansować do Ligi Europy, co dalej jest w naszym zasięgu - dodał.

Droga do LE również może okazać się wyboista.Legia zna już potencjalnych rywali w 3. rundzie eliminacji.