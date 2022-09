Legia zaczęła od 0:2, ale miała Mladenovicia. Show Serba w ekstraklasie

Jeszcze tydzień temu wydawało się, że Legia wraca powoli na właściwe tory. Wygrane ze Stalą i Radomiakiem pozwoliły stołecznym odzyskać równowagę i rozgościć się w ścisłej czołówce ligowej tabeli.

Weryfikacja formy była jednak brutalna. Wypad do Częstochowy zakończył się piłkarskim laniem 0:4 od Rakowa. Która twarz Legii jest tą prawdziwą? Na to pytanie odpowiedź miał dać mecz z Miedzią. W teorii była to idealna okazja, by zmazać plamę, bo do Warszawy przyjechał beniaminek. I choć początkowo nic na to nie wskazywało, to ostatecznie się udało.

Piorunujący początek Miedzi

Raków rozbił Legię. Lech zatrzymany w Szczecinie W szlagierze 9.... czytaj dalej » Ekipa Kosty Runjaicia zaczęła najgorzej jak mogła. Nie minęła druga minuta gry, kiedy Rafał Augustyniak stracił piłkę przed polem karnym na rzecz Maxime'a Domingueza. Szwajcar błyskawicznie dograł do Chilijczyka Angelo Henriqueza i finalizacja była tylko formalnością. Miedź dostała prezent i trafiła do siatki jako pierwsza już w piątym kolejnym ligowym meczu.

Gościom było mało i na bramkę Legii sunęły kolejne bardzo groźne ataki. W końcu jeden z nich okazał się skuteczny. Dominguez tym razem dograł do Luciano Narsigha, a były reprezentant Holandii w sytuacji sam na sam nie dał szans Kacprowi Tobiaszowi. Było 2:0, choć zegar wskazywał dopiero 14. minutę. A za chwilę Tobiasz musiał bronić w jeszcze jednej sytuacji sam na sam z Narsinghiem.

Warszawianie wreszcie się otrząsnęli. Najpierw w idealnej sytuacji głową przestrzelił Bartosz Slisz, ale już następna okazja została wykorzystana. W pole karne idealnie dośrodkował Filip Mladenović, a tam formalności dopełnił Paweł Wszołek. Miejscowi dali sygnał, że wracają do gry.

2:2 zrobiło się tuż przed przerwą, a gol strzelony przez Legię zostanie na Łazienkowskiej zapamiętany na długo. Z rzutu rożnego na linię pola karnego dośrodkował Josue, a tam czekał już Mladenović, który potężnie huknął z powietrza tuż przy samym słupku. Gol stadiony świata, który przywrócił Legii nadzieję na zwycięstwo.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Filip Mladenović świętuje gola na 2:2

Mladenović kontynuował show

Warszawianie powinni prowadzić w 52. minucie. Wtedy to Carlitos po dobrym dryblingu znalazł się sam przed bramkarzem gości Pawłem Lenarcikiem, ale kopnął prosto w niego.

Mocny Widzew. Łodzianie ograli Cracovię Widzew Łódź... czytaj dalej » To było ostatnie ostrzeżenie dla Miedzi. Za chwilę piłkę przez pole karne przerzucił Wszołek, a tam z powietrza uderzył... Mladenović. Było zatem 3:2, a obrońca Legii miał już na koncie dwa gole i asystę. To był jego mecz bezdyskusyjnie.

Wydawało się, że warszawianie mają już pełną kontrolę, a wtedy piłka wpadła do ich siatki. Ponownie cieszył się Henriquez, ale jego gol nie mógł być uznany, bo chwilę wcześniej jeden z jego kolegów był na pozycji spalonej.

Ostatecznie Legia już nie dała sobie odebrać triumfu. Legia z 20 punktami wskoczyła na fotel lidera. Jej najgroźniejsi obecnie rywale, czyli Wisła Płock i Pogoń Szczecin jeszcze nie rozegrały swoich meczów 10. kolejki.

W pierwszym piątkowym meczu 10. kolejki ekstraklasy Piast Gliwice zremisował na własnym boisku ze Śląskiem Wrocław 1:1. Obie drużyny zajmują miejsca w środku tabeli.

Legia Warszawa - Miedź Legnica 3:2 (2:2)

Bramki: Wszołek (20'), Mladenović (44', 56') - Henriquez (2'), Narsingh (14')