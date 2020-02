Legia długo się męczyła. Dopiero rezerwowi odmienili grę w ataku

5.05 | Łódzki Klub Sportowy po siedmiu latach przerwy znów będzie występował w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity ŁKS wraca po latach odbudowy utytułowanego klubu, która rozpoczęła się na piątym poziomie rozgrywkowym. Wcześniej awans z 1. ligi wywalczył Raków Częstochowa.

Legia przed rundą rewanżową ma jeden cel - odzyskanie tytułu mistrzowskiego. W pierwszym spotkaniu po przerwie zimowej na Łazienkowską przyjechał ostatni w tabeli ŁKS. Oba zespoły straciły ważnych piłkarzy, wystarczy wymienić odejście Jarosława Niezgody (Legia) oraz Daniego Ramireza (ŁKS), który wybrał ofertę poznańskiego Lecha. Faworytem do zdobycia trzech punktów byli gospodarze.



Dziś na boisku debiutantów. Wśród nich niedawny jubilat, 20-letni Przemysław Sajdak. #LEGŁKS



fot. Artur Kraszewski pic.twitter.com/ArkktIm1cT — Łódzki Klub Sportowy (@LKS_Lodz) February 9, 2020





Pokazała to pierwsza połowa i miażdżąca przewaga podopiecznych Aleksandara Vukovicia. Już w 7. minucie Jose Kante oddał groźny strzał głową, ale pewną interwencją popisał się Arkadiusz Malarz. Były golkiper Legii miał sporo pracy, w przeciwieństwie do Radosława Majeckiego. W doliczonym czasie gry pierwszej części znów zaatakowali wicemistrzowie Polski. Arvydas Novikovas oddał mocny strzał zza pola karnego, a do dobitki dobiegł Kante, jednak tylko zderzył się z kapitanem ŁKS-u, Malarzem.

Gdy wydawało się, że po przerwie Legia wyszła na murawę jeszcze bardziej zmotywowana, nastąpiła konsternacja. W 53. minucie kontrę wyprowadzili goście, Michał Trąbka podał do Łukasza Piątka, a wychowanek Polonii Warszawa dał prowadzenie przyjezdnym. W tej sytuacji nie popisali się środkowi obrońcy Legii - Igor Lewczuk i Artur Jędrzejczyk, którzy w jednej chwili doskoczyli razem do Trąbki, zupełnie odpuszczając krycie stojącego w świetle bramki Piątka.

Rezerwowi odmienili grę

Legioniści jeszcze bardziej przyspieszyli. Dobrze strzelał Luquinhas, ale na posterunku był Malarz. Dobitkę z dystansu Andre Martinsa wybił z kolei Maciej Dąbrowski, czyli kolejny były zawodnik Wojskowych.

Napór Legii nie słabł i przyniósł oczekiwany rezultat w postaci wyrównani. W 70. minucie akcję rezerwowych skutecznym strzałem głową zakończył Maciej Rosołek, a efektownym dośrodkowaniem asystę na swoim koncie zapisał Walerian Gwilia. Chwilę później 18-letni napastnik gospodarzy trafił w słupek.



JOKER #LEGŁKS 3:1 pic.twitter.com/w61d0voLAW — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) February 9, 2020





Osiem minut przed końcem regulaminowego czasu gry piłkę w polu karnym ręką zagrał Jan Sobociński. Sędzia Bartosz Frankowski skonsultował sytuację z VAR-em i podyktował jedenastkę. Rzut karny pewnie wykorzystał Domagoj Antolić i dał prowadzenie Legii.

Wynik spotkania ustalił w 88. minucie Jose Kante, decydując się na strzał zza pola karnego.

Dzięki wygranej wicemistrzowie Polski wrócili na pozycję lidera i mają dwa punkty przewagi nad Cracovią. ŁKS niezmiennie jest ostatni, a do przedostatniej Wisły Kraków traci już sześć punktów.

Legia Warszawa - ŁKS Łódź 3:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Łukasz Piątek (53), 1:1 Maciej Rosołek (70-głową), 2:1 Domagoj Antolic (84-karny), 3:1 Jose Kante (88).

Żółta kartka - Legia Warszawa: Artur Jędrzejczyk, Igor Lewczuk. ŁKS Łódź: Przemysław Sajdak, Jan Grzesik, Łukasz Piątek, Jan Sobociński.

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów 23 898.

Legia Warszawa: Radosław Majecki - Marko Vesovic, Igor Lewczuk, Artur Jędrzejczyk, Michał Karbownik - Paweł Wszołek, Domagoj Antolic, Luquinhas (81. Mateusz Cholewiak), Andre Martins (67. Walerian Gwilia), Arvydas Novikovas (62. Maciej Rosołek) - Jose Kante.

ŁKS Łódź: Arkadiusz Malarz - Jan Grzesik, Carlos Moros Gracia, Maciej Dąbrowski (77. Jan Sobociński), Tadej Vidmajer - Ricardo Guima, Michał Trąbka, Łukasz Piątek, Przemysław Sajdak (87. Pirulo), Maciej Wolski (73. Dragoljub Srnic) - Samu Corral.