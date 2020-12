Pekhart przebił głową mur. Legia liderem

Wystarczył jeden gol. Śląsk u siebie nadal bez porażki Śląsk Wrocław w... czytaj dalej » Piłkarze Legii wiedzieli, że kilka godzin wcześniej potknął się Raków, lider po 11 kolejkach, którego we Wrocławiu zatrzymał Śląsk. Potrzebowali zwycięstwa, aby wskoczyć na samą górę tabeli.

To oni prowadzili grę. Lechii dokuczali zwłaszcza Luquinhas i Bartosz Kapustka, u gospodarzy najaktywniejsi. W pierwszej połowie Brazylijczyk był bliski asysty, ale Tomas Pekhart nie dopadł do piłki, która minęła słupek. Nieco później Luquinhas był bardzo blisko szczęścia. Minimalnie przestrzelił, akcję zainicjował dryblingiem Kapustka, wyraźnie sygnalizujący zwyżkę formy. W końcu, chcieliby pewnie powiedzieć w Warszawie.

Legia po staremu: Pekhart i gol

Goście przyjechali do stolicy przede wszystkim przeszkadzać Legii w grze i czyhać a to na jakąś kontrę, a to może na jakiś stały fragment gry. I ten drugi sposób przechytrzenia mistrzów Polski po przerwie mógł dać Lechii prowadzenie. Po rzucie wolnym Michał Nalepa strzelił głową, ale zabrakło centymetrów.

Legia odpowiedziała w znany dla siebie sposób. Rajd skrzydłem, podanie na głowę olbrzyma Pekharta i gol. Dla Czecha to 10. trafienie w lidze, skuteczniejszego piłkarza w ekstraklasie w tym sezonie nie ma.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Tomas Pekhart z 10. golem w sezonie

Bramkę Dusana Kuciaka ostrzeliwali jeszcze Kapustka i Josip Juranović, ale bez efektu. Skończyło się wynikiem 2:0, bo gości dobili rezerwowi. Bartosz Slisz strzelił, Kuciak piłkę odbił, ale dobił ją Rafael Lopes.

Legia chciała zwycięstwo i ma. Od soboty ma również pozycję lidera.

Lechia, która ostatnie minuty grała w dziesięciu (czerwona kartka za brutalny faul Tomasza Makowskiego na Kapustce) jest ósma. Ma 10 punktów straty do warszawskiego zespołu.

Legia - Lechia 2:0

Bramki: Pekhart 61', Lopes 90'