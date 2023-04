Legia podniosła się po ciosach Lecha. Emocje do końca w Warszawie

Legia - Lech, czyli El Clasico po polsku. Na ten mecz nikogo nie trzeba było zapraszać ani motywować. Bilety wyprzedano co do jednego, emocje również były zagwarantowane.

Hit jednak zaczął się niespodziewanie, od kontuzji sędziego. Uraz łydki sprawił, że po paru minutach zawody skończyły się dla arbitra asystenta Marcina Borkowskiego. Potrzebna była przymusowa zmiana. Nie ostatnia wśród sędziów. Po 20 minutach zmiennik Borkowskiego, Marcin Kochanek, również był do zmiany.

Źródło: Newspix Sędzia Marcin Borkowski opuszcza boisko kontuzjowany

Wcześniej oszalały trybuny. Znakomite podanie Pawła Wszołka wykorzystał Tomas Pekhart. 1:0 dla Legii.

Źródło: Newspix Paweł Wszołek i Tomas Pekhart. Jeden podał, drugi strzelił

Gospodarze przeważali, Lech, pewnie przemęczony łączeniem ligi z europejskimi pucharami, grał jakby na zaciągniętym hamulcu ręcznym, dał się zdominować. Poznaniacy w pierwszej połowie zagrozili Legii tak naprawdę raz, gdy pojedynek sam na sam z Dominikiem Hładunem przegrał najlepszy strzelec i kapitan lechitów Mikael Ishak. Huknął potężnie, bramkarza Legii miały prawo piec ręce po interwencji.

Legia atakowała dalej. Swoje okazje mieli Bartosz Kapustka i Ernest Muci. Lech pierwsze 45 minut kończył z jednobramkową stratą, ale stracił również kontuzjowanego Jespera Karlstroema.

Lech szybko odżył

Zaczęła się druga połowa i stało się coś, czego w Warszawie się nie spodziewano. Zrobiło się zamieszanie w polu karnym Hładuna, a niezdarny, bo nieczysty strzał Afonso Sousa wpadł do bramki, choć po drodze równie niezdarnie próbował piłkę z linii bramkowej wybijać Bartosz Slisz. 1:1, a minęło ledwie 120 sekund drugiej odsłony. Lech odżył.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Lech po golu na 1:1

Legia grała jakby podcięto jej skrzydła, bez wyrazu, nie stwarzając żadnego zagrożenia pod bramką gości, grając schematycznie, próbując dośrodkowywać na głowę wysokiego Pekharta.

A lechici tymczasem robili swoje, przejęli kontrolę nad losami spotkania i wyprowadzili kolejny cios. Znów Sousa, tym razem popisowo. Przyjął piłkę odwrócony plecami do bramki Legii, oszukał obrońcę i strzelił nie do obrony, w same okienko.

Legia się podniosła

Lech mógł oddać piłkę gospodarzom. To oni musieli się spieszyć i martwić. Szybko mogli nawet wyrównać, szansę miał rezerwowy Lindsay Rose, ale widząc przed sobą tylko bramkarza, z dwunastu metrów strzelił nad bramką.

Napędzana dopingiem Legia dopięła swego, a akcję wypracowali inni rezerwowi. W polu karnym Igor Strzałek sprytnie, szybko oddał piłkę Maciejowi Rosołkowi, ten podał do Wszołka i było 2:2.

Legia próbowała, próbowała, ale przechylić szali nie zdołała. Z remisu cieszy się Raków i Częstochowa. Lider uciekł legionistom na osiem punktów przewagi, jest coraz bliżej mistrzowskiego tytułu.

Legia Warszawa - Lech Poznań 2:2

Bramki: 1:0 Tomas Pekhart (13), 1:1 Afonso Sousa (47), 1:2 Afonso Sousa (69), 2:2 Paweł Wszołek (88)