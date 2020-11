Gol w ostatniej akcji, wcześniej trafienie debiutanta. Ligowy klasyk dla Legii

Jedyny polski przedstawiciel w fazie grupowej Ligi Europy w sezonie 2020/2021 Lech Poznań trafił do grupy D. Rywalami zespołu z Poznania będą Benfica, Standard Liege oraz Rangers FC.

Lech Poznań trafił do grupy D w Lidze Europy 2020/2021

Lech Poznań trafił do grupy D w Lidze Europy 2020/2021

Mecz dla koneserów. Śląsk z Górnikiem na zero Rozegrane awansem... czytaj dalej » Choć w każdym z ostatnim sześciu meczów pomiędzy tymi zespołami wygrała Legia, tym razem to Lech był faworytem. Zespół Dariusza Żurawia przyjechał do Warszawy uskrzydlony świetnym występem w Lidze Europy. W czwartek wicemistrzowie Polski po bardzo dobrym meczu pokonali belgijski Standard Liege 3:1, zdobywając swoje pierwsze punkty w fazie grupowej.

Juranović pomógł Lechowi

Pierwsze minuty niedzielnego starcia należały do Legii. Mistrzowie Polski częściej utrzymywali się przy piłce i kilkukrotnie zmusili do interwencji Filipa Bednarka. Bramkarz Lecha był jednak na posterunku, broniąc strzały Waleriana Gwilii.

Lech próbował grać z kontry. Wreszcie w 29. minucie jedna z nich przyniosła oczekiwany rezultat. W pole karne dośrodkował Danii Ramirez, a próbujący interweniować Josip Juranović, wpakował piłkę do własnej bramki. Artur Boruc próbował jeszcze uratować całą sytuację, ale nie dał rady.

Źródło: Polska Agencja Prasowa Lech objął prowadzenie po golu samobójczym

Podrażniona Legia starała się szybko odpowiedzieć. Defensywa gości nie pozwalała jednak na zbyt wiele.

Gol debiutanta

Tuż po przerwie Lech był bliski podwyższenia wyniku. Futbolówka po strzale Michała Skórasia przeleciała tuż obok słupka bramki Boruca.

Legia w końcu jednak zdołała odpowiedzieć. Na prawej stronie obrońcami Kolejorza zakręcił Paweł Wszołek, a następnie dograł w pole karne. Tam najlepiej ustawiony był wprowadzony kilka minut wcześniej Kacper Skibicki. Debiutujący w ekstraklasie 19-latek huknął nie do obrony, w taki sposób, że piłka odbiła się jeszcze od słupka.

Boruc i Lopes bohaterami

Od tego momentu jedni i drudzy mieli swoje okazje, chociaż więcej pracy miał Boruc. Były reprezentant Polski zaliczył świetne parady przy strzałach Jakuba Modera z rzutu wolnego i Michała Skórasia.

W 83. minucie 40-latek popisał się fantastycznym refleksem, odbijając strzał głową Mikaela Ishaka.

Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, bramkę w ostatniej akcji meczu zdobył Rafael Lopes. Portugalczyk znalazł się kompletnie niepilnowany w polu karnym i strzałem głową pokonał Bednarka.

Tuż po jego bramce sędzia Szymon Marciniak zagwizdał po raz ostatni.

Legia Warszawa - Lech Poznań 2:1 (0:1)

bramki: Skibicki (67), Lopes (90) - Juranović (29 - sam.)