Szalony wieczór przy Łazienkowskiej. Legia pewna utrzymania

W piątkowym meczu trudno było wskazać faworyta. Po niezłym początku rundy wiosennej piłkarze Legii wyraźnie wyhamowali, a trzy ostatnie spotkania ligowe kończyły się ich porażkami. Z kolei Górnik w dwóch poprzednich starciach wywalczył cztery punkty i ze spokojem mógł oczekiwać na końcówkę obecnego sezonu.

Sześć goli w 45 minut

W Warszawie od początku nie brakowało emocji. Dość powiedzieć, że pierwsza bramka padła już w 22. sekundzie. Na strzał z dystansu zdecydował się Bartosz Slisz, futbolówka odbiła się od jednego z defensorów zabrzan i zmyliła zaskoczonego Grzegorza Sandomierskiego.

Po kolejnych pięciu minutach było już 2:0 dla Wojskowych. Świetne prostopadłe podanie posłał Josue, piłkę przejął Paweł Wszołek i czubkiem buta nie dał szans golkiperowi gości.

Mimo straty dwóch goli Górnik nie zamierzał dać za wygraną, co przyniosło efekty tuż po upływie pierwszego kwadransa. Z bocznej strefy boiska na drugi słupek dośrodkowywał Erik Janza, a uderzeniem głową Cezarego Misztę pokonał Krzysztof Kubica.

Legia odpowiedziała w 31. minucie. Po przypadkowej przebitce przy piłce znalazł się Patryk Sokołowski, wpadł w pole karne i mocnym strzałem zapewnił gospodarzom dwubramkowe prowadzenie.

Ekipa z Górnego Śląska ponownie złapała kontakt w 38. minucie. Z 20 metrów lewą nogą huknął Lukas Podolski, nie dając szans bramkarzowi rywali na skuteczną interwencję.

Źródło: Newspix Lukas Podolski strzelający gola na 3:2 dla Górnika Zabrze

Gdy wydawało się, że do przerwy nie padnie więcej goli, jeszcze jeden cios zadali warszawiacy. Tym razem fatalny błąd popełnił Janza, który chciał wycofać futbolówkę do swojego golkipera. Jego podanie było jednak zbyt krótkie, a piłkę przejął Wszołek. 11-krotny reprezentant Polski dograł do Sokołowskiego, a były piłkarz Piasta Gliwice zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu.

Źródło: Newspix Patryk Sokołowski strzelający gola na 4:2 dla Legii Warszawa

Po przerwie 1:1

W drugiej połowie gospodarze nie chcieli zwalniać tempa, a w 56. minucie prowadzili już 5:2. Pierwsze uderzenie Josue wybronił Sandomierski, ale przy dobitce Portugalczyka nie miał już najmniejszych szans.

Później oba zespoły nieco spuściły z tonu, a ostatnie trafenie tego wieczora było udziałem zabrzan. Na kwadrans przed końcem głową dobrze przymierzył Kubica, strzelając swojego drugiego gola w tym spotkaniu, a ósmego w sezonie. Na więcej gości nie było już jednak stać, a trzy punkty zostały w Warszawie.

Dzięki wygranej Legia awansowała na 10. miejsce w tabeli (39 pkt) i jest już pewna utrzymania w PKO BP Ekstraklasie. Górnik jest 9. (41 pkt). Do końca rozgrywek jeszcze trzy kolejki.

Legia Warszawa - Górnik Zabrze 5:3 (4:2)

Bramki: Slisz (1.), Wszołek (6.), Sokołowski (31., 42.), Josue (56.) - Kubica (16., 77.), Podolski (38.).