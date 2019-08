Legia - Rangers. Ostatni krok do Europy

Legia tegoroczną przygodę z europejskimi pucharami zaczęła w sposób zawstydzający. W 1. rundzie warszawianie namęczyli się z półamatorskim Europa FC. Niewiele lepiej wyglądali z KuPS Kuopio, a dopiero z Atromitosem zaprezentowali się z dobrej strony.

Teraz poprzeczka będzie zawieszona zdecydowanie wyżej. Legia zagra z odradzającą się potęgą Glasgow Rangers.

Gdzie i o której godzinie mecz?

Vuković broni wygwizdanego zawodnika. "To wręcz obrzydliwe" Kibice Legii... czytaj dalej » Pierwszy mecz Legia Warszawa - Glasgow Rangers zostanie rozegrany w czwartek 22 sierpnia o godzinie 20 na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie.

Rewanż zaplanowano tydzień później w Glasgow.

Przewidywany skład Legii

Na drugi mecz z Atromitosem trener Aleksandar Vuković zdecydował się przesunąć do linii pomocy Czarnogórca Marco Vesovicia, a do defensywy posłać Pawła Stolarskiego. Przyniosło to oczekiwany efekt i w Atenach, i w ligowym meczu z Zagłębiem Lubin, więc można się spodziewać, że szkoleniowiec w czwartek powtórzy ten manewr.

Przewidywany skład:

Majecki - Stolarski, Lewczuk, Jędrzejczyk, Rocha - Vesović, Martins, Cafu, Gvilia, Luquinhas - Kulenović.

Legia - Rangers. Kto sędzią meczu?

Czwartkowy mecz w Warszawie poprowadzi Francuz Benoit Bastien. W ubiegłym sezonie 36-letni Francuz sędziował tylko jeden mecz Ligi Europy, w którym pokazał aż osiem żółtych kartek i podyktował rzut karny. Nieco łaskawszy był dla piłkarzy w dwóch meczach Ligi Mistrzów.

W nowych rozgrywkach będzie to jego pierwsze spotkanie na arenie międzynarodowej.

Steven Gerrard nie wskazał faworyta

Trener Rangersów jest Steven Gerrard, pod którego wodzą The Gers próbują odbudować dawną potęgę. Legenda Liverpoolu była jednak ostrożna w typowaniu faworyta dwumeczu. - Szanse oceniam pół na pół - stwierdził.

Dla Legii będzie to powrót do Szkocji po pięciu latach. Późnym latem 2014 roku warszawianie świetnie zaprezentowali się w rywalizacji z Celtikiem, ale z eliminacji Ligi Mistrzów wypisali się na własne życzenie, bo w drużynie Henninga Berga zagrał nieuprawniony Bartosz Bereszyński.

Zwycięzca dwumeczu między Legią a Rangersami zagra w fazie grupowej Ligi Europy.