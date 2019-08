Najpierw Legia, potem Celtic. Gerrard wie, że sukces musi być już dziś

Wraca Liga Mistrzów. Losowanie na żywo w Eurosporcie 1 Losowanie Ligi... czytaj dalej » W czwartkowy wieczór wyjaśni się, kto zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Legia Warszawa przyleciała do Glasgow z nadzieją sprawienia niespodzianki. Presja jest po stronie Szkotów, których już w niedzielę czeka kolejny wielki mecz. Rangers rozegrają "Old Firm Derby" z Celtikiem.

Trudne dni

- Przypuszczam, że dla wielu ten tydzień jest najważniejszy. Z psychologicznego punktu widzenia. Niezależnie od tego, co wydarzy się w najbliższych dwóch meczach, wiem, że to dopiero początek. Musicie sobie zdać sprawę, że to dopiero sierpień. W lidze rozegraliśmy zaledwie trzy ligowe mecze - powiedział 114-krotny reprezentant Anglii.

Media w Szkocji wyraźnie zaznaczają, że to najważniejszy tydzień Gerrarda, od kiedy został menedżerem. Legendarny piłkarz Liverpoolu ma świadomość istniejącej presji.

- Byłem zbyt dużo razy w biurze prezesa, by nie zdać sobie sprawy, że powrót Rangersów do gry w europejskich pucharach jest bardzo ważny - przyznał. - Głupotą i naiwnością byłoby myślenie już teraz o derbowym meczu. Z tym trzeba poczekać do końcowego gwizdka w czwartek - dodał.

W pierwszym spotkaniu w Warszawie goli nie było.

- Idealną sytuacją w takich meczach jest znalezienie sposobu na choćby jedno trafienie. Teraz musimy bardziej obawiać się każdej okazji legionistów. Czyste konto na Legii oceniam jednak dobrze, zwłaszcza, że atmosfera na trybunach była napięta - podkreślił Gerrard.

Początek spotkania na Ibrox Park w czwartek o godz. 20.45.