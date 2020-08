Zakażenie w Legii, klub ze zgodą na mecz. "Może zostać rozegrany"

"Legia Warszawa otrzymała oficjalne potwierdzenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, że mecz przeciwko Linfield FC może zostać rozegrany" – brzmi komunikat Legii.

Mecz z mistrzem Irlandii Północnej ma się odbyć we wtorek w Warszawie. Początek o godz. 19.

Klub w poniedziałek poinformował, że u jednego z piłkarzy stwierdzono obecność koronawirusa. Nazwiska zakażonego nie podano do publicznej wiadomości.

Testy wykonano w niedzielę.



— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) August 18, 2020





Wszystko było w rękach sanepidu

Legia stosuje się do tzw. protokołu sanitarnego UEFA, który zakłada, że póki w zespole jest 13 zdrowych zawodników, to nie ma przeszkód do rozegrania spotkania. Ostateczna decyzja należy jednak do służb sanitarnych danego kraju. Zielone światło od sanepidu warszawski klub właśnie otrzymał.

Wcześniej z powodu zakażenia jednego z członków sztabu warszawskiego zespołu PZPN zdecydował o odwołaniu zaplanowanego na 9 sierpnia spotkania o Superpuchar Polski z Cracovią.