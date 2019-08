Legia wreszcie skuteczna. Pewnie awansowała w pucharach

14.08.2019 | Piłkarze Legii Warszawa w końcu zadowolili swoich fanów. Wicemistrzowie Polski po dobrej grze i ładnych golach pokonali w Atenach Atromitos 2:0 i awansowali do 4. rundy eliminacji Ligi Europy.

Przed niespełna tygodniem Legia u siebie tylko zremisowała 0:0. Miała jednak zdecydowaną przewagę przez całe spotkanie. Piłkarze ze stolicy m.in. dwukrotnie trafili w poprzeczkę.

Gole miały przyjść

Brak wykorzystania okazji jest największą bolączką legionistów w obecnym sezonie. Mimo to nie tracili nadziei przed rewanżem.

- Gole przyjdą, jeśli będą okazje i to jest kwestia czasu oraz przełamania. Plusem jest też to, że nie tracimy bramek - powiedział po pierwszym meczu trener Aleksandar Vuković.

Szkoleniowiec Legii nie pomylił się. W Atenach jego podopieczni dominowali od początku spotkania i tym razem potrafili wykorzystać dwie ze swoich wielu okazji bramkowych.

Skuteczne akcje skrzydłami

Przełamanie przyszło w 29. minucie spotkania. Wówczas Cafu przedarł się po lewej stronie boiska, podał do Valeriane'a Gvilli, a ten wyłożył jeszcze piłkę Pawłowi Stolarskiemu. Młody obrońca płaskim strzałem sprzed pola karnego nie dał szans bramkarzowi.

Źródło: Newspix Legioniści triumfują

Drugą bramkę warszawianie zdobyli kilka minut po przerwie. Tym razem precyzyjnie dośrodkował Marko Vesović, a akcję zamknął Gvilia. Gruzin nie miał łatwej sytuacji, a mimo to zdołał sięgnąć piłki i skierować ją do siatki. W tym momencie gospodarze musieliby trafić trzykrotnie, aby awansować. Legia kontrolowała jednak wydarzenia na boisku, bardzo sprawnie broniła dostępu do swojej bramki i w szóstym meczu pucharowym z rzędu nie straciła gola.

W czwartej, ostatniej rundzie kwalifikacji, wicemistrzowie Polski zagrają z lepszym z pary Rangers FC (Szkocja) - FC Midtjylland (Dania). Znacznie bliżej awansu jest zespół z Glasgow, który na wyjeździe wygrał 4:2. Legia będzie gospodarzem pierwszego meczu.

Atromitos Ateny - Legia Warszawa 0:2 (0:1).

Bramki: Stolarski (29'), Gvilia (51')