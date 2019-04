Legia dogadała się z Sa Pinto. Będzie mu płaciła jeszcze długo

Zmiany, zmiany, zmiany. 31 marca na dobre rozkręciła się epidemia zwalniania trenerów w LOTTO Ekstraklasie. W ciągu czterech dni pracę straciło czterech szkoleniowców. Łącznie w tym sezonie doszło do 10 zwolnień. Kto będzie następny?

Podpisując trzyletnią umowę z Sa Pinto właściciel i prezes Legii Dariusz Mioduski sporo ryzykował. Od prawie czterech dekad żaden trener nie wytrwał przy Łazienkowskiej tak długo – ostatnim był Andrzej Strejlau. - Jest szansa, że trener Sa Pinto będzie tym człowiekiem, którego Legia potrzebuje, bo wygląda na to, że ma te cechy charakteru, które są tu odpowiednie. Życie pokaże. Jakie to cechy? To merytoryczne przygotowanie – mówił Mioduski na konferencji dzień po zatrudnieniu Portugalczyka.

Sa Pinto przyszedł w miejsce Deana Klafuricia, który w poprzednim sezonie wywalczył z Legią mistrzostwo Polski, ale fatalnie wystartował w obecnych rozgrywkach i pozbawił zespół szans na grę w europejskich pucharach. Pod wodzą Portugalczyka lepiej było tylko przez chwilę. Po ligowym blamażu z Wisłą Kraków (0:4) Mioduski podjął decyzję o jego zwolnieniu, a drużynę do końca sezonu powierzył Aleksandarowi Vukoviciowi.

Jak poinformował serwis Legia.net w poniedziałek wieczorem, negocjacje dotyczące rozwiązania umowy zakończyły się pomyślnie. Z jednej strony warszawski klub będzie płacił Portugalczykowi pensję do kwietnia 2020 roku. Z drugiej, mogło być gorzej, gdyby szkoleniowiec uparł się, że ma kontrakt do końca sezonu 2020/2021.

Według nieoficjalnych informacji, Legia będzie płaciła Sa Pinto co miesiąc około 150 tysięcy złotych. Zapewne teraz w Warszawie modlą się, by krewki trener szybko znalazł pracę w nowym klubie – wówczas nie trzeba będzie robić przelewów na jego konto.

Sa Pinto poprowadził Legię w 28 meczach. Jego bilans nie wygląda imponująco: 15 zwycięstw, 7 remisów, 6 porażek.