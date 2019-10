Dwie Legie z szansami na Puchar Polski. Powtórzyli osiągnięcie sprzed 67 lat

Piłkarski klasyk nie zawiódł. Legia Warszawa po sześciu latach przerwy spotkała się z Widzewem, pokonała go na jego stadionie 3:2, dzięki czemu zameldowała się w 1/8 finału Totolotek Pucharu Polski.

Widzew i Legia jak za starych dobrych lat. Wielkie emocje w meczu Pucharu Polski Oczekiwania były... czytaj dalej » Piłkarze trenera Piotra Kobiereckiego są największą sensacją obecnej edycji Pucharu Polski. Wiosną tego roku, po zwycięstwie 2:1 nad Błonianką, trzecioligowe rezerwy wygrały zmagania w Regionalnym Pucharze Polski, zapewniając sobie występy na szczeblu centralnym.

Młodzież bez kompleksów

Na tym nie poprzestali. Choć w dwóch pierwszych rundach przyszło im rywalizować z pierwszoligowymi ekipami, nie przestraszyli się bardziej doświadczonych piłkarzy. Z Wigrami Suwałki wygrali w Ząbkach 2:0, a w środę z opolską Odrą.

– Byliśmy przygotowani na to, jak Odra będzie grać w piłkę. W pierwszej połowie widać było przewagę gości. Kreowali oni więcej sytuacji, ale nie straciliśmy bramki i drugą połowę mogliśmy zacząć z czystą kartą – przyznał po ostatnim gwizdku Kobierecki.

- W przerwie powiedziałem chłopakom, żeby wprowadzili więcej spokoju w naszej grze i postarali się uruchomić boczne sektory boiska. Zmieniliśmy także ustawienie i przesunęliśmy Aleksandra Wańka na pozycję numer osiem, ponieważ był świetnie dysponowany i potrzebowaliśmy go w środku pola. Natomiast wyżej ustawiony Kamil Orlik miał za zadanie zbierać więcej drugich piłek. Jestem dumny z postawy moich zawodników i mam nadzieję, że w następnej rundzie trafimy na drużynę z Ekstraklasy i będzie to dobre podsumowanie rundy w naszym wykonaniu – dodał szkoleniowiec rezerw.

To całkiem realny scenariusz, bo w gronie 16 najlepszych zespołów przynajmniej osiem reprezentować będzie najwyższą klasę rozgrywkową (w czwartek Stomil Olsztyn zagra jeszcze z Wisłą Płock).

Rezerwy bez pucharu

Po raz szósty w historii Pucharu Polski do 1/8 finału awansowały dwie drużyny tego samego klubu. Drugi raz dokonała tego Legia. W 1952 roku jej pierwszy zespół odpadł na tym etapie rozgrywek, a rezerwy dotarły aż do finału.

Drugie drużyny trzykrotnie dochodziły do finałowego meczu, ale pucharu nigdy nie wywalczyły. W 1952 roku Legia II przegrała 0:1 z Polonią Warszawa, w 1975 roku ROW II Rybnik w rzutach karnych ze Stalą Rzeszów, a w 1993 roku Ruch II Chorzów po karnych z GKS Katowice. W najważniejszych fazach Pucharu Polski w rezerwach występowali jednak piłkarze z pierwszej drużyny, co w obecnej edycji możliwe nie jest.

Minimalne wsparcie

Dopiero jeśli rezerwy Legii zajdą dalej niż pierwsza drużyna, trener Kobierecki będzie mógł sięgnąć po trzech piłkarzy z zespołu prowadzonego przez Aleksandara Vukovicia. Gdy oba zespoły wciąż są w grze, rezerwy w ogóle nie mogą korzystać z zawodników z ekstraklasy.

I tak przeciwko Odrze Opole na boisku pojawili się m.in. 18-letni Cezary Miszta, 17-letni Nikodem Niski, 16-letni Ariel Mosór, 19-letni Mateusz Grudziński, 18-letni Łukasz Łakomy, 19-letni Michał Mydlarz, 18-letni Patryk Konik, 16-letni Radosław Cielemęcki, 19-letni Mikołaj Neumann czy 16-letni Szymon Włodarczyk. Dwaj z nich uczestniczyli w jedynej bramkowej akcji - Konik (gol) i Włodarczyk (asysta).

- Przed meczem powiedziałem zawodnikom, że presję mają ludzie, którzy nie mogą dać swoim dzieciom nic do jedzenia. My się mamy takim meczem cieszyć, rozwijać. Chciałem, by wyszli na taki mecz uśmiechnięci – mówił Kobierecki.

W tym roku odbędzie się jeszcze faza 1/8 finału (3-5 grudnia), której losowanie zaplanowano na wtorek 5 listopada. Finał tradycyjnie ma zostać rozegrany 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

Wyniki i program 1/16 finału Totolotek Pucharu Polski:

30 października, środa

Chełmianka Chełm - Lechia Gdańsk 0:2 (0:1)

Stal Stalowa Wola - GKS Katowice 1:1 (1:1, 1:0), karne 4-3

PGE FKS Stal Mielec - Pogoń Szczecin 2:0 (1:0)

Olimpia Elbląg - Raków Częstochowa 0:4 (0:2)

Legia II Warszawa - Odra Opole 1:0 (0:0)

Pogoń Siedlce - Piast Gliwice 0:4 (0:2)

Widzew Łódź - Legia Warszawa 2:3 (0:0)

29 października, wtorek

Stilon Gorzów Wlkp. - KGHM Zagłębie Lubin 1:5 (0:1)

Rekord Bielsko-Biała - Górnik Łęczna 0:2 (0:0)

Błękitni Stargard - Sandecja Nowy Sącz 3:0 (1:0)

Radomiak Radom - GKS Tychy 1:2 (0:0)

Resovia Rzeszów - Lech Poznań 0:4 (0:2)

Bytovia Bytów - Cracovia 2:3 po dogr. (2:2, 0:0)

Miedź Legnica - GKS 1962 Jastrzębie Zdrój 1:0 po dogr. (0:0)

ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:0 (1:0)

31 października, czwartek

Stomil Olsztyn - Wisła Płock (godz. 17.30)