Siedem strzałów i sześć goli. Liverpool szalał, Klopp pękał z dumy

Do poniedziałkowego meczu na Elland Road Liverpool podchodził po pięciu spotkaniach bez zwycięstwa. Jak się przełamywać, to właśnie w taki sposób. Do przerwy przyjezdni prowadzili 2:0, a na listę strzelców wpisali się Cody Gapko i Mohamed Salah.

I choć zaraz na początku drugiej połowy Luis Sinisterra ładną "podcinką" dał walczącym o utrzymanie gospodarzom nadzieję, to ta zgasła, gdy na 3:1 podwyższył dla The Reds Diogo Jota, dla którego było to pierwsze trafienie od kwietnia ubiegłego roku. To nie był koniec strzeleckiego popisu LFC. Niedługo potem Salah i Jota dołożyli po kolejnym trafieniu, a dzieła zniszczenia dokończył w 90. minucie wprowadzony niedługo wcześniej Darwin Nunez. 6:1!

Klopp: najlepszy mecz

Zwycięstwo tym cenniejsze, że gracze Liverpoolu zdobyli sześć bramek z ledwie siedmiu celnych strzałów.

- Myślę, że to najlepszy mecz, jaki rozegraliśmy w tym sezonie, pod różnymi względami - stwierdził po meczu w Sky Sports Klopp. I to pomimo faktu, że jego zawodnicy wygrywali już w tym sezonie wyżej - z Bournemouth 9:0 oraz z Manchester United 7:0.

- Naprawdę jestem zadowolony z tego występu. Myślę, że wymuszaliśmy wiele błędów, strzelaliśmy rewelacyjne gole, pod względem pressingu był to najlepszy występ od dziesięcioleci. Podobnie w przypadku utrzymywania się przy piłce. Mój ulubiony moment miał miejsce w 92. minucie – czterech graczy goniło biednego piłkarza Leeds. Myślę, że to podsumowanie całej podstawy, na której zbudowaliśmy występ - ocenił niemiecki menedżer.

W tabeli jego zespół jest ósmy. Do siódmego Brighton traci dwa punkty, a do czwartego miejsca, ostatniego dającego awans do Ligi Mistrzów - dziewięć. Do końca sezonu Liverpool zagra jeszcze osiem ligowych spotkań.

Źródło: Getty Images Klopp w końcu miał powody do radości

Dziurawe Pawie

W znacznie gorszej sytuacji jest Leeds, które w czterech kwietniowych meczach straciło aż 16 bramek. W tabeli Pawie zajmują 16. miejsce, mając tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.