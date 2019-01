Bond by się nie powstydził. Leeds Klicha wygrywa po aferze szpiegowskiej

Trener Klicha w Leeds to ekscentryk. Potrafił odsunąć członków sztabu od meczu Nie od dziś... czytaj dalej » Będące liderem Championship Leeds United, z Mateuszem Klichem w składzie, podejmowało w piątek szóste w tabeli Derby County. Oba zespoły walczą o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Drużyna reprezentanta Polski wygrała 2:0, ale po spotkaniu nie mówiło się o wyniku, tylko o trenerze Leeds, który dzień wcześniej wysłał na obiekt treningowy Derby szpiega.

Agent podczas misji wpadł, co doprowadziło do przerwania treningu zespołu Lamparda.

Wezwano policję



Derby poinformowało w czwartek, że do klubowego ośrodka treningowego wezwano policję, bo otrzymano sygnały, że na terenie widziano podejrzanego człowieka. Dziennik "Daily Mail" podał, że trening drużyny został przez to przerwany, a schwytana tajemnicza osoba była wyposażona w lornetkę, sprzęt do cięcia drutu i strój maskujący.

Szybko okazało się, że szpieg to pracownik sztabu szkoleniowego Leeds, którego samochód – według doniesień angielskiej gazety - policja śledziła do oddalonego o 120 km od Derby miasta rywali. Stawka spotkania była wysoka, więc zamieszanie nie pomogło w przygotowaniach do rywalizacji. Angielska federacja jeszcze tego samego dnia uruchomiła wewnętrzne śledztwo w tej sprawie.

Dla Bielsy to normalka

Klich w końcu zwycięski. Leeds się przełamało Leeds United... czytaj dalej » Dzień później, tuż przed rozpoczęciem meczu, na antenie telewizji Sky Sports do wszystkiego przyznał się mózg operacji - Bielsa.

- To prawda, że ktoś z Leeds United tam był. Jedynym odpowiedzialnym za ten incydent jestem ja, bo nie prosiłem Leeds o pozwolenie. Dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest legalne czy nielegalne, tylko czy jest dobre czy złe. Wiem, że w odczuciu Franka Lamparda i Derby County to nie było w porządku i że nie zachowałem się dobrze - stwierdził słynący z niekonwencjonalnych metod Argentyńczyk.

I kontynuował: - Bez szukania usprawiedliwienia, stosowałem taką praktykę od czasu eliminacji mistrzostw świata z Argentyną. To nie jest nielegalne, nigdy tego nie ukrywaliśmy, opowiadaliśmy o tym w prasie. Jednym się to podoba, innym nie. Jeśli w angielskim futbolu takich działań się nie akceptuje, to muszę to zaakceptować, bo tutaj pracuję. Ale nie jest łatwo pogodzić się z faktem, że zachowałem się niedopuszczalnie. To, co się wydarzyło, nie czyni mnie oszustem - mówił już po wygranym meczu Bielsa.

Przekroczenie granicy

Grosicki z asystą. Lider w końcu pokonany Niepokonane od... czytaj dalej » Dla trenera Derby, który w przeszłości był znakomitym pomocnikiem Chelsea i reprezentacji Anglii, to debiutancki sezon na ławce szkoleniowej. Na tle 63-letniego Bielsy młodszy o 23 lata Lampard jest więc trenerskim żółtodziobem, choć radzi sobie co najmniej przyzwoicie. Metod starszego kolegi po fachu nie pochwala.

- Mieliśmy kogoś w krzakach dzień przed porażką z nimi 1:4 w pierwszym meczu, więc zdarzyło się to już dwa razy w tym sezonie. Mężczyznę grzecznie wyproszono, ale nie był śledzony, jak teraz. Dobrze, że Bielsa się przyznał, rozmawiałem z nim wczoraj osobiście. W mojej opinii to niesportowe zachowanie - ocenił Lampard.

- Na pewno przegraliśmy z lepszą drużyną, nie ma co do tego wątpliwości. Myślę jednak, że nie jest właściwe, by na jakimkolwiek sportowym poziomie wysyłać człowieka, żeby włamywał się na prywatny teren. To kwestia kulturowa, ale i tak byłem tym zaskoczony, tak samo jak tym, że szczerze przyznał, że działa tak od lat. Oszukiwanie to za duże słowo, ale to przekroczenie granicy. Spędziłem w tym tygodniu 15 godzin na oglądaniu nagrań z meczów Leeds, właśnie tak pracują najlepsi menedżerowie - tłumaczył.

Będzie kara? Przeprosiny były



English Football League, będąca organizatorem rozgrywek, nie ma w przepisach kar za szpiegostwo. Jest jednak paragraf mówiący o tym, że kluby muszą w stosunku do siebie "zachowywać się w dobrej wierze" i niewykluczone, że z tego tytułu Leeds zostanie ukarane.

W 2014 roku Crystal Palace w podobnych okolicznościach zapłaciło grzywnę za pozyskanie informacji przed meczem z Cardiff w Premier League.

Leeds w opublikowanym w sobotę oświadczeniu przeprosił Derby za działania trenera. Właściciel klubu Andrea Radrizzani spotkał się nawet w tej sprawie ze swoim odpowiednikiem Melem Morrisem.



Klich baiting #lufcpic.twitter.com/ZRf7QJzJ2p — Tommo (@LUFC1992) 11 stycznia 2019





Klich pod wodzą Bielsy przeżywa renesans formy, dzięki czemu wrócił do reprezentacji kraju. W rozmowach z polskimi mediami były pomocnik m.in. Cracovii w samych superlatywach wypowiadał się o swoim trenerze. W piątek kolejny raz to potwierdził. A kiedy z kolegami cieszyli się z gola, wykonał gest imitujący patrzenie przez lornetkę.