Superpuchar Polski dla Lechii. Nieskuteczny mistrz

10.07 - W pierwszym spotkaniu 1. rundy kwalfikacji do Ligi Mistrzów BATE Borysów podejmowało Piasta Gliwice.

W środę Piast pozytywnie zaskoczył w eliminacjach do Ligi Mistrzów i z Borysowa, gdzie mierzył się z miejscowym BATE, przywiózł cenny remis 1:1. W porównaniu do tego spotkania trener Waldemar Fornalik dokonał aż sześciu zmian w wyjściowej jedenastce. Przeciwko Lechii w meczu o Superpuchar Polski od pierwszej minuty mogli się zaprezentować m.in. nowi zawodnicy w ekipie z Gliwic: słowaccy obrońcy Tomas Huk i Jakub Holubek oraz sprowadzony z Zagłębia Sosnowiec Sebastian Milewski.

Nowych twarzy nie zabrakło również w jedenastce Lechii. Trener Piotr Stokowiec postawił na powracającego z Greuther Fuerth Mario Malocę, sprowadzonego z Lecha Poznań Macieja Gajosa i Żarko Udovicicia, który, podobnie jak wspomniany Milewski, poprzedni sezon spędził w Sosnowcu.

Błyskawiczny Haraslin

BATE straszne tylko z nazwy. Piast w połowie drogi do drugiej rundy Udało się.... czytaj dalej » Kibice na stadionie w Gliwicach pewnie jeszcze dobrze nie rozsiedli się na swoich miejscach, a piłka po raz pierwszy wpadła do bramki. Niestety dla gospodarzy, futbolówkę z siatki musiał wyciągać Jakub Szmatuła. Po dokładnej centrze Udovicicia strzałem z bliska golkipera Piasta pokonał Lukas Haraslin.

W 10. minucie do wyrównania mógł doprowadzić Piotr Parzyszek, ale będąc bez krycia w polu karnym, główkował tuż nad poprzeczką. Następnie niecelnie strzelał Jorge Felix.

Piast atakował, a drugą bramkę zdobyła Lechia. Po błędzie Szmatuły piłka trafiła pod nogi do Gajosa, który natychmiast odegrał ją do Jarosława Kubickiego. Ten przymierzył z okolic linii pola karnego i było 2:0 dla gości.

Jeszcze w pierwszej połowie miejscowi stworzyli kolejne dwie dogodne sytuacje. Jorge Felix i Gerard Badia mieli jednak rozregulowane celowniki.

Zła zmiana, dobra zmiana

Fornalik zareagował w przerwie i słabo dysponowanego Holubka zastąpił Joel Valencia. Tuż po wznowieniu gry w drugiej połowie Lechia podwyższyła prowadzenie, a głównym winowajcą po stronie Piasta był rezerwowy Ekwadorczyk. Valencia podał piłkę wprost pod nogi Haraslina, który popędził na bramkę Szmatuły i spokojnie strzelił trzeciego gola dla zespołu z Gdańska.

W 69. minucie w końcu to kibice Piasta mieli powody do radości. Po składnej akcji i odrobinie szczęścia do bramki Lechii trafił wprowadzony chwilę wcześniej Patryk Sokołowski. Po strzale z dystansu rezerwowego gospodarzy piłka otarła się o Błażeja Augustyna, myląc Dusana Kuciaka.

Piast szukał kontaktowego gola. W 77. minucie znów przed szansą stanął Jorge Felix. Zdecydowanie nie był to jednak dzień Hiszpana. Tym razem strzelał on z czterech metrów, ale kapitalną paradą popisał się Kuciak.

Lechia jak w 1983 roku

Po ciekawym meczu Lechia pokonała w Gliwicach zespół Piasta 3:1 i po raz drugi w historii wywalczyła Superpuchar Polski. Poprzednio ta sztuka udała się gdańszczanom w 1983 roku, kiedy to w pierwszej edycji pokonali oni Lecha Poznań 1:0 po golu Jerzego Kruszczyńskiego. Co ciekawe, również wtedy Lechia okazała się lepsza od mistrza Polski.

Piłkarzom Piasta należy życzyć lepszej skuteczności w rewanżowym spotkaniu z BATE.

Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1:3 (0:2)

Bramki: Patryk Sokołowski (69) - Lukas Haraslin (2, 47), Jarosław Kubicki (21)